مادة غذائية تقي من السكري

الوكيل الإخباري- أظهرت أبحاث جديدة أن زيادة استهلاك نوعية معينة من الخضروات تحمي بطانة الأمعاء الدقيقة بطريقة تبطيء تطوّر مرض السكري من النوع 2، وأن البروكلي يأتي على رأس قائمة هذه الخضروات.





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وأجري البحث تحت إشراف معهد السرطان في بنسلفانيا ومعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، وكشفت نتائجه عن الآليات التي يوفر بها البروكلي الفائدة الوقائية من السكري.



ووفق موقع "ساينس دايلي"، يفرز البروكلي جزئيات مخاطية معينة تساعد على حماية بطانة الأمعاء الدقيقة، ما يعزّز وظيفة يسمح جدار الأمعاء بمرور الماء والمغذيات المفيدة، ومنع جزيئات الطعام التي تسبب الضرر.



وإلى جانب البروكلي تتضمن هذه القائمة من الخضروات القرنبيط، والملفوف (الكرنب) والسلق.



وتعزّز هذه النتائج ما أشارت إليه أبحاث سابقة عن أن هذه الخضروات تقلل خطر السكري.

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