لمريض السكري.. هكذا يمكن خفض الوزن في رمضان !

الوكيل الإخباري- يواجه مرضى السكري مشكلات في خسارة الوزن الزائد بسبب الأنظمة الغذائية التي قد لا تكون متناسبة مع حالتهم الصحية، لكن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتحقيق نتائج فعالة بأمان.



قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن شهر رمضان يعتبر فرصة ذهبية لخفض الوزن لدى مرضى السكري في حدود 2 إلى 4 كيلوجرامات



وأضاف حمدي، أن مريض السكري الذي يرغب في خفض وزنه برمضان يجب عليه اتباع نظام غذائي معين يعتمد على تقسيم الطبق على مائدة الإفطار الي 4 أقسام متساوية، مشيرًا إلى أن الربع الأول يحتوي علي البروتينات الحيوانية كالدجاج أو اللحم أو السمك.

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وتابع حمدي، أن الربع الثاني، يجب أن يتضمن البروتينات النباتية كالبقوليات المطبوخة (اللوبيا أو الفاصوليا الجافة أو الفول أو العدس) أو الخضراوات المطبوخة (البامية أو الفاصوليا الخضراء أو البازلاء أو الكوسة أو الجزر أو السبانخ أو الملوخية).



لفت الانتباه إإلى أن الربع الثالث يمكن أن يشمل السلطة الخضراء المكونة من الخس والخيار والطماطم والجرجير مع معلقتين صغيرتين من زيت الزيتون، مضيفًا أن الربع الرابع للنشويات من 3 إلى 4 ملاعق من الأرز.



وشدد أستاذ أمراض الباطنة والسكر، إلى أهمية خفض النشويات والسكريات لمرضى السكري مع زيادة نسبة البروتينات الحيوانية والنباتية، مشيرًا إلى أهمية المشي بعد تناول وجبة الإفطار لحرق يوميًا ما بين 300 إلى 400 سعر حراري.



وطالب حمدي مرضى السكري، بالتوقف عن تناول الحلويات الغنية بالسكر، واستبدالها بكمية بسيطة من الفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى أهمية النوم المعتدل ما بين7 إلى 8 ساعات يوميًا.



ونوه إلى أهمية الإكثار من شرب الماء بدلًا من العصائر والمشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي علي الكافيين، علاوة على ممارسة الرياضة يوميا لمدة 30 دقيقة بين الإفطار والسحور مقسمة إلي فترات قصيرة ما بين 10-15 دقيقة في كل مرة.



الكونسلتو الطبي