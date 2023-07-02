مادة غذائية شائعة بكل منزل علاج لضغط الدم

الوكيل الإخباري- أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية بأن دراسة حديثة قد أثبتت أن حبة البركة لها تأثير إيجابي للغاية في علاج ارتفاع ضغط الدم.



وأوضحت دراسة أجراها فريق بحثي من الصين وإيران بأن الحبة السوداء، أو ما يعرف باسم الكمون الأسود، كانت لها تأثير إيجابي للغاية في خفض ضغط الدم.



وفي تحليلات الاستجابة للجرعة، أدى تناول زيت حبة البركة إلى خفض ضغط الدم الانقباضي (بمتوسط 3.06 مم زئبق) وكذلك ضغط الدم الانبساطي (بمتوسط 2.69 مم زئبق).



ومن خلال تحليل نتائج الدراسة خلص الباحثون إلى إمكانية تناول حبة البركة كعلاج فعال ضد ارتفاع ضغط الدم.



ولكن الطريقة التي تخفض بها الحبة السوداء ارتفاع ضغط الدم غير مفهومة تماماً، ويعتقد أن هذه البذور السوداء لها تأثير ارتخاء على العضلات الملساء، وقد تعمل على توسيع الأوعية الدموية.



وأشار باحثون آخرون إلى أن مستخلصات البذور السوداء قد تساعد في ضخ الدم بشكل أكثر كفاءة، أو أن الحبة السوداء لها عمل مدر للبول.



وتحتوي بذور الحبة السوداء أيضاً على أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مفيدة للتحكم في ضغط الدم.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة