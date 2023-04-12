مادة غذائية شائعة هامة لمرضى الضغط والسكري

الوكيل الإخباري-تحتوي الفراولة على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، مثل فيتامين سي والألياف والماء والماغنسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك وغيرها من الفيتامينات والمعادن.



تساهم الفراولة أيضًا في خفض معدلات الضعط المرتفع ونسبة السكر في الدم، وبالتالي يمكن أن تقي من مشكلات صحية عديدة مرتبطة بارتفاع الضغط والسكر، حسبما نشر موقع "Health Line”.



كشفت الدراسات وجود علاقة بين الفراولة وصحة القلب، حيث تساهم في خفض معدل ضغط الدم وتحسين الكوليسترول الجيد، ويرجع السبب إلى احتوائها على البوتاسيوم الذي يعمل على طرد نسبة عالية من الصوديوم من الجسم، والذي يقوم برفع مستويات ضغط الدم.



ويزيد الضغط المرتفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، مما يرفع فرص التعرض للوفاة المبكرة.



وتحتوي الفراولة على خصائص مضادة للالتهابات أيضًا، وبالتالي تقي من مشكلات القلب، إلى جانب دورها في ضبط ضغط الدم المرتفع.



فوائد الفراولة لسكر الدم

تلعب الفراولة دورًا مهمًا في تبطئة عملية هضم الجلوكوز والتحكم في سكر الدم والأنسولين بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، وذلك مقارنة بتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات دون تناول الفراولة معها.



عند هضم الكربوهيدرات، يقوم الجسم بتكسيرها وتحويلها إلى سكريات بسيطة، ويطلقها في مجرى الدم، ثم يبدأ الجسم في إطلاق الأنسولين الذي يخبر الخلايا بضرورة التقاط السكريات من مجرى الدم واستخدامه أو تخزينه.



ويؤدي عدم التوازن بين تنظيم سكر الدم وتناول نظام غذائي غني بالسكريات إلى زيادة فرص الإصابة بالسمنة والسكري النوع الثاني وأمراض القلب.



ومن الممكن أيضًا أن تساعد الفراولة في الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي والسكري من النوع الثاني

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