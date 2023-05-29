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الإثنين، 29-05-2023 09:44 ص

ماذا تعني حساسية الأسنان؟

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الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان إن سبب حساسية الأسنان للأطعمة والمشروبات الباردة، أو الساخنة، أو الحمضية، أو المحلاة بالسكر، تعرية أعناقها بسبب تآكل اللثة.

وأوضحت الرابطة أن سبب التآكل قد يكون بسيطاً مثل تنظيف الأسنان بشكل خاطئ مثل استخدام فرشاة صلبة،  تكشط  اللثة. كما يمكن للتآكل أن يؤشر على عامل أخطر مثل التهاب دواعم السن، الذي يؤثر على النسيج الداعم المحيط بالأسنان. ويهدد الالتهاب بخسارة تدريجية في العظم السنخي حول الأسنان، ما قد يؤدي إلى تساقطها إذا لم تعالج.

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وشددت الرابطة على استشارة الطبيب، خاصةً إذا كانت الحساسية مصحوبة بنزيف في اللثة.

 

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