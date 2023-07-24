الإثنين 24-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة أربعينية بتدهور مركبة في الكرك

الأردن يدين تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية

وفاة أب بعد ساعات من موت ابنه في عجلون

الخصاونة يصل العراق في زيارة عمل تستمر ليومين

الاحتلال ارتكب 180 انتهاكا بحق صيادي قطاع غزة

ورشة باليرموك حول مهارات البحث النوعي بقضايا اللاجئين

الدفاع المدني ينقذ شخصاً عَلِقَ أعلى مقطع صخري في اربد - صور

التعليم العالي تؤكد على توفر خدمة تصديق الوثائق في جميع الجامعات

وفاة طفل غرقاً بشاليه في الشونة الجنوبية

منصة إلكترونية لتقديم طلبات المكرمة الملكية لأبناء المخيمات

الإثنين، 24-07-2023 03:54 م

ماذا يحدث بالجسم عند تناول جرعة زائدة من الأنسولين؟

2023_5_14_18_0_41_125


الوكيل الإخباري- قد يفشل البعض في الحصول على الجرعة المحددة من الأنسولين، قد يؤثر ذلك على حياة المريض خاصًة إذا كانت الجرعة زائدة.

نستعرض في التقرير التالي مخاطر الحصول على جرعة زائدة من الأنسولين، وفقًا لـ"Web md".

جرعات الأنسولين هي عملية متعددة الخطوات تتطلب تعديلات بناءً على الوجبات والنشاط ووقت عمل الأنسولين ومستويات السكر في الدم. في بعض الأحيان يمكن أن يأخذ الناس الكثير من الأنسولين، ونتيجة لذلك، ينخفض مستوى السكر في الدم.

اضافة اعلان


يلعب الأنسولين- وهو هرمون ينتجه البنكرياس- دورًا رئيسيًا في تنظيم نسبة السكر في الدم. تتمثل إحدى وظائفه الأساسية في امتصاص السكر من مجرى الدم إلى الخلايا حتى يتمكن الجسم من استخدامه للحصول على الطاقة.


غالبًا ما يتم وصف الأنسولين للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، إما لأن خلاياهم تقاوم الأنسولين الذي يصنعونه، أو لأنهم لا ينتجون ما يكفي أو مزيجًا من الاثنين معًا.


كمية الأنسولين الزائدة التي تناولتها، ووقت الوجبة الأخيرة، ومستوى السكر في الدم، ومقدار الأنسولين الموجود بالفعل في نظامك ستؤثر على رد فعلك تجاه الأنسولين الإضافي.


عند تناول الكثير من الأنسولين، يشعر الشخص بانخفاض نسبة السكر في الدم. يمكن تصحيح هذه المضاعفات الحادة بسرعة باستخدام الكربوهيدرات سريعة المفعول. ومع ذلك فإن جرعة زائدة من الأنسولين المتعمدة خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى تلف شديد في الدماغ وغيبوبة وموت.


يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأنسولين إلى انخفاض نسبة السكر في الدم كل شخص يعاني من نقص السكر في الدم بشكل مختلف، وهو ما يسبب التالي:


-الشعور بالتوتر أو القلق.
-التعرق والقشعريرة والعرق.
-التهيج أو نفاد الصبر.
-ارتباك.
-سرعة ضربات القلب.
-الشعور بالدوخة أو الدوار.
-جوع.
-غثيان.
-جلد شاحب.
-الشعور بالتعب أو النعاس أو التعب.
-الشعور بالضعف أو انعدام الطاقة.
-رؤية مشوشة.
-وخز أو تنميل في الشفتين أو اللسان أو الخدين.
-الصداع.
-مشاكل التنسيق.
-كوابيس أو صراخ أثناء النوم.


عندما يبدأ نقص السكر في الدم يفرز الجسم الأدرينالين هرمون القتال أو الهروب والذي يمكن أن يتسبب في تسارع ضربات القلب والتعرق. مع تقدم نقص السكر في الدم ، يصبح الدماغ جائعًا للجلوكوز ونتيجة لذلك قد يعاني الشخص من عدم وضوح الرؤية، وصعوبة التركيز، والارتباك، وصعوبة الكلام، والنعاس، والخدر.


كيف يتم علاج نقص السكر في الدم؟
في الحالات الشديدة عندما يتم إعطاء جرعات كبيرة من الأنسولين، أو يكون هناك تأخير في علاج انخفاض نسبة السكر في الدم، يمكن أن يسبب نقص السكر في الدم أعراضًا نادرة، مثل:
-النوبات.
-الغيبوبة.
-الموت.


هذه حالات طارئة يجب فيها الذهاب للمستشفى وإعطاء الجلوكاجون. يستخدم الجلوكاجون لعلاج نقص السكر في الدم الشديد.


لمنع انخفاض نسبة السكر في الدم ومشاكل جرعات الأنسولين، يجب تثقيف كبار السن الذين يتناولون الأنسولين من قبل أخصائي رعاية وتثقيف لمرض السكري لفحص مخاطر نقص السكر في الدم وتقنية الجرعات. قد يوصى باستخدام أدوية بديلة إن أمكن إذا كان هناك خطر لعدم الالتزام بجرعات الأنسولين.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023724173313107BU

دراسة تكشف فائدة مذهلة لزيت الزيتون

tbl_articles_article_10091_122a2e3531f-b1cb-4078-9152-81bd822c9d30

حالة يتسبب بها الثوم في رفع الكوليسترول

elaosboa20941

6 نصائح للحفاظ على صحة الأمعاء خلال فصل الصيف

06b9c581-ede9-4b67-b0f1-c1a33db7c1cd

بـ9 خطوات..هكذا تحمي نفسك من موجات الغبار

2019_1_11_16_7_33_707

بشكل طبيعي.. طرق لخفض نسبة السكر في الدم

20237232221359567H

دراسة : قليل من الكافيين أفضل للحامل

أخبار متعلقة
127-171840-heart-attack-symptoms-ear-2

علامات غير شهيرة للنوبة القلبية قد يتجاهلها كثيرون

R-1-2

طبيبة تنفي اعتقاد شائع عن التدخين

tbl_articles_article_19581_5945975304d-fff9-4fc8-b072-a57832058271

هل طفلك مصاب بنزلة برد ؟ .. اليك افضل الطرق الطبيعية للعلاج

20236272221178541C

علاج واعد للجلوكوما بواسطة الجينات

202371193624322GR

الأنسولين في الأنف "علاج" محتمل لـ الزهايمر

15-6-2023_12_53_04_GomhuriaOnline_441686822784

3 مكملات تساعد على خفض ضغط الدم