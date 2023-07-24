ماذا يحدث بالجسم عند تناول جرعة زائدة من الأنسولين؟

الوكيل الإخباري- قد يفشل البعض في الحصول على الجرعة المحددة من الأنسولين، قد يؤثر ذلك على حياة المريض خاصًة إذا كانت الجرعة زائدة.



نستعرض في التقرير التالي مخاطر الحصول على جرعة زائدة من الأنسولين، وفقًا لـ"Web md".



جرعات الأنسولين هي عملية متعددة الخطوات تتطلب تعديلات بناءً على الوجبات والنشاط ووقت عمل الأنسولين ومستويات السكر في الدم. في بعض الأحيان يمكن أن يأخذ الناس الكثير من الأنسولين، ونتيجة لذلك، ينخفض مستوى السكر في الدم.

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يلعب الأنسولين- وهو هرمون ينتجه البنكرياس- دورًا رئيسيًا في تنظيم نسبة السكر في الدم. تتمثل إحدى وظائفه الأساسية في امتصاص السكر من مجرى الدم إلى الخلايا حتى يتمكن الجسم من استخدامه للحصول على الطاقة.



غالبًا ما يتم وصف الأنسولين للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، إما لأن خلاياهم تقاوم الأنسولين الذي يصنعونه، أو لأنهم لا ينتجون ما يكفي أو مزيجًا من الاثنين معًا.



كمية الأنسولين الزائدة التي تناولتها، ووقت الوجبة الأخيرة، ومستوى السكر في الدم، ومقدار الأنسولين الموجود بالفعل في نظامك ستؤثر على رد فعلك تجاه الأنسولين الإضافي.



عند تناول الكثير من الأنسولين، يشعر الشخص بانخفاض نسبة السكر في الدم. يمكن تصحيح هذه المضاعفات الحادة بسرعة باستخدام الكربوهيدرات سريعة المفعول. ومع ذلك فإن جرعة زائدة من الأنسولين المتعمدة خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى تلف شديد في الدماغ وغيبوبة وموت.



يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأنسولين إلى انخفاض نسبة السكر في الدم كل شخص يعاني من نقص السكر في الدم بشكل مختلف، وهو ما يسبب التالي:



-الشعور بالتوتر أو القلق.

-التعرق والقشعريرة والعرق.

-التهيج أو نفاد الصبر.

-ارتباك.

-سرعة ضربات القلب.

-الشعور بالدوخة أو الدوار.

-جوع.

-غثيان.

-جلد شاحب.

-الشعور بالتعب أو النعاس أو التعب.

-الشعور بالضعف أو انعدام الطاقة.

-رؤية مشوشة.

-وخز أو تنميل في الشفتين أو اللسان أو الخدين.

-الصداع.

-مشاكل التنسيق.

-كوابيس أو صراخ أثناء النوم.



عندما يبدأ نقص السكر في الدم يفرز الجسم الأدرينالين هرمون القتال أو الهروب والذي يمكن أن يتسبب في تسارع ضربات القلب والتعرق. مع تقدم نقص السكر في الدم ، يصبح الدماغ جائعًا للجلوكوز ونتيجة لذلك قد يعاني الشخص من عدم وضوح الرؤية، وصعوبة التركيز، والارتباك، وصعوبة الكلام، والنعاس، والخدر.



كيف يتم علاج نقص السكر في الدم؟

في الحالات الشديدة عندما يتم إعطاء جرعات كبيرة من الأنسولين، أو يكون هناك تأخير في علاج انخفاض نسبة السكر في الدم، يمكن أن يسبب نقص السكر في الدم أعراضًا نادرة، مثل:

-النوبات.

-الغيبوبة.

-الموت.



هذه حالات طارئة يجب فيها الذهاب للمستشفى وإعطاء الجلوكاجون. يستخدم الجلوكاجون لعلاج نقص السكر في الدم الشديد.



لمنع انخفاض نسبة السكر في الدم ومشاكل جرعات الأنسولين، يجب تثقيف كبار السن الذين يتناولون الأنسولين من قبل أخصائي رعاية وتثقيف لمرض السكري لفحص مخاطر نقص السكر في الدم وتقنية الجرعات. قد يوصى باستخدام أدوية بديلة إن أمكن إذا كان هناك خطر لعدم الالتزام بجرعات الأنسولين.

الكونسلتو الطبي

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