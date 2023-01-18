12 نصيحة لتقليل احتمال الإصابة بالخرف

الوكيل الإخباري-وجهت مؤسسة "أبحاث الزهايمر" البريطانية المتخصصة في دراسات الخرف، 12 نصيحة قالت إنها يمكن أن تقلل احتمال الإصابة بهذا المرض.



وأوضحت المؤسسة أن "الغالبية العظمى من البشر لا يفعلون ما يكفي لدرء مخاطر الخرف" الذي عادة ما يصيب كبار السن، ووصفت المرض بأنه "أكثر عواقب الشيخوخة رعبا".

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والخرف متلازمة تؤدي إلى تدهور مستمر في أداء الدماغ، ويعتقد أن حوالي 40 بالمئة من حالاته لها علاقة بنمط الحياة، الذي يمكن تعديله لتقليل احتمالات الإصابة به.



والـ12 نصيحة المهمة التي وجهتها المؤسسة هي:



• النوم لما لا يقل عن 7 ساعات كل ليلة.

• تنشيط الدماغ بانتظام بمنحها بعض التحديات.

• الحفاظ على النشاط الاجتماعي.

• العناية بحاسة السمع.

• اتباع نظام غذائي متوازن.

• الحفاظ على النشاط البدني.

• الإقلاع عن التدخين.

• شرب كميات كافية من المياه.

• الحفاظ على الكوليسترول عند مستوى صحي.

• الحفاظ على ضغط دم في المعدل الطبيعي.

• في حالة الإصابة السكري، عليك التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة.

• الاهتمام بالسلامة العقلية.



سكاي نيوز عربية

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