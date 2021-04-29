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الخميس، 29-04-2021 02:30 م

ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام أو السباحة في الماء البارد؟

A young man takes a shower


الوكيل الاخباري - تتطلب السباحة في الماء البارد قوة وشجاعة كبيرتين فهي ليست محببة للكثيرين ولكنها مفيدة جدا للصحة العامة.

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يعتقد الدكتور ميخائيل موسلي أن: "تعريض أجسادنا لكميات قليلة من الجهد وبطرق مدروسة مفيد جدا"، وأوضح ما هي فوائد الاستحمام في الماء البارد قائلاً:

"تدريجيا، وبمرور الوقت، سوف تتكيف وستنخفض استجابتك للضغط، وتصبح أكثر هدوءا".

وبحسب ما ذكره موقع "إكسبريس" فإن هناك العديد من الفوائد للسباحة في الماء البارد منها:
- تحدث بعض التغييرات في وظائف الدم والغدد الصماء، حيث أن نظام الغدد الصماء عبارة عن سلسلة من الغدد التي تنتج وتفرز الهرمونات التي يستخدمها الجسم لمجموعة واسعة من الوظائف.


- تفيد الجهاز التنفسي حيث لوحظ عدد أقل من التهابات الجهاز التنفسي العلوي.


- تحسن اضطرابات المزاج والعافية العامة بعد السباحة في الماء البارد.


- تؤثر تأثيرا إيجابيا على نظام القلب والأوعية الدموية، وعلى عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل الدهون والكوليسترول.


- تعيق السباحة في الماء البارد تطور مرض السكري من النوع 2 مع وجود تحسن ملحوظ لدى المرضى.


سبوتنيك

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