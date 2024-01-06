ماذا يحدث للجسم عند مضغ العلكة؟- إليك تأثير ابتلاعها

الوكيل الإخباري - يفضل الكثير من الأشخاص مضغ العلكة للتخلص من رائحة الطعام، وعادة يبتلع بعض الأشخاص العلكة عن غير قصد أثناء مضغها، مما يثير قلقهم بشأن مدى بقاءها في المعدة قبل أن يتم هضمها.





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ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟



ابتلاع قطعة من العلكة بشكل غير متكرر لا يسبب ضررًا، ولكن الابتلاع المستمر يمكن أن يتسبب في بعض المشكلات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن العلكة مصنوعة من مادة اصطناعية وليست من مكونات غذائية حقيقية، وهي غير قابلة للهضم.



وإذا تم ابتلاعها بشكل مستمر، فإنها قد تبقى في الأمعاء دون هضم، وتستغرق حوالي 40 ساعة لخروج العلكة من الجسم عبر البراز.

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