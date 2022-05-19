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الخميس، 19-05-2022 01:23 م

ماهي الإسعافات الأولية للحساسية؟

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الوكيل الإخباري - مرض الحساسية هو مرض مزمن ينشأ منذ الولادة، وغالباً ما يكون خللاً جينياً أو وراثياً، وهنالك عدد من الأسباب التي تثير مرض الحساسية.

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تظهر أعراض الحساسية كنتيجة لرد فعل الجهاز المناعي للمسبب، وتختلف حدتها من مريض إلى آخر.

 

عادة ما يكون مريض الحساسية على علم تام بنوع المثير الذي يتحسس منه، والأعراض التي تظهر، وكيفية علاجها. إلا أنه وفي بعض الحالات يكون علاج الحساسية إما بالدواء، وذلك في الحالات البسيطة أو عن طريق حقنة الأدرينالين.


أما في حال واجه أي شخص حالة لمريض حساسية مصاب بأي أعراض خطيرة، فيجب عليه التالي:


1 - وضع المريض في حالة الاستلقاء وعلى جانبه الأيسر لتسهيل عمل القلب.
2 - مساعدة المريض على التنفس.
3 - طلب الطوارئ.


ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

 

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