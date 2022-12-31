ما أسباب مشاكل النوم لدى الأطفال ؟

الوكيل الإخباري-مشاكل النوم بسبب نقص الحديد ليست شائعة بين الأطفال، ولكن الرضع والأطفال، والمراهقات، هم الأكثر عرضة لخطر فقر الدم، أو نقص الحديد.



وتفيد تقارير لجامعة ميتشغان بأن الأسباب المحتملة لمشاكل النوم عند الأطفال تشمل المغص، والحساسية المحمولة جواً، والارتجاع المعدي المريئي، وبيئة النوم وملابس النوم غير المريحة، والنوم الخفيف، والألم بسبب غازات البطن، أوالتسنين، أو آلام الأذن.



ومن الأسباب المحتملة الإضافية توقف التنفس أثناء النوم، والتوتر في المنزل، وقلق الانفصال، والكوابيس، والتبول في الفراش، والسير أثناء النوم، وطحن الأسنان، ومتلازمة تململ الساق، والاعتماد على حضور الوالدين عند النوم أو عندما يستيقظ الطفل ليلاً.



ومن الأعراض المحتملة لنقص الحديد لدى الأطفال، الضعف، وضيق التنفس، وشحوب الجلد، والصداع، والتعب، والتهيج، والتهاب اللسان، وضعف الشهية، إلى تقصف الأظافر، والبراز الدموي، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وبياض العينين الشاحب أو الأزرق قليلاً.



ويمكن أن يواجه الطفل المصاب بنقص الحديد أيضاً مشاكل في تطوير مهارات التعلم والتفاعل الاجتماعي.

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