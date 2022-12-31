السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

اقتصاد العالم في 2022.. أحداث سببت خسائر تريليونية وانهيارات كبرى

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

كم تبلغ كميات النفط الخام التي استوردها الأردن من العراق في 2022 ؟

مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

كيف كان أداء الذهب عالمياً أمام الدولار في 2022؟

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن بآخر يوم من عام 2022

سيئول: كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية تجاه البحر الشرقي

خروج 5 دول من مجلس الأمن ودخول 5 أخرى

صور - إصابة بانقلاب مركبة على نزول صافوط باتجاه البقعة

قرار أممي يطلب فتوى محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس

السبت، 31-12-2022 09:02 ص

ما أسباب مشاكل النوم لدى الأطفال ؟

1226706007


الوكيل الإخباري-مشاكل النوم بسبب نقص الحديد ليست شائعة بين الأطفال، ولكن الرضع والأطفال، والمراهقات، هم الأكثر عرضة لخطر فقر الدم، أو نقص الحديد.

وتفيد تقارير لجامعة ميتشغان بأن الأسباب المحتملة لمشاكل النوم عند الأطفال تشمل المغص، والحساسية المحمولة جواً، والارتجاع المعدي المريئي، وبيئة النوم وملابس النوم غير المريحة، والنوم الخفيف، والألم بسبب غازات البطن، أوالتسنين، أو آلام الأذن.

ومن الأسباب المحتملة الإضافية توقف التنفس أثناء النوم، والتوتر في المنزل، وقلق الانفصال، والكوابيس، والتبول في الفراش، والسير أثناء النوم، وطحن الأسنان، ومتلازمة تململ الساق، والاعتماد على حضور الوالدين عند النوم أو عندما يستيقظ الطفل ليلاً.

ومن الأعراض المحتملة لنقص الحديد لدى الأطفال، الضعف، وضيق التنفس، وشحوب الجلد، والصداع، والتعب، والتهيج، والتهاب اللسان، وضعف الشهية، إلى  تقصف الأظافر، والبراز الدموي، والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وبياض العينين الشاحب أو الأزرق قليلاً.

ويمكن أن يواجه الطفل المصاب بنقص الحديد أيضاً مشاكل في تطوير مهارات التعلم والتفاعل الاجتماعي. 

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بو

فوائد البوملي الصحية والجمالية

مغص

أعراض جرثومة المعدة بالتفصيل ومضاعفاتها

أسباب-الصداع-النصفي-الأيمن

بالقهوة والليمون .. علاج الصداع من المنزل

47-114407-high-blood-pressure-symptoms-complications_700x400

أطعمة فعالة لخفض ضغط الدم

فوائد-وأضرار-الكعب-العالي

أفضل الأطعمة لعلاج احتقان الحلق

154-152236-insomnia-heart-damage-excessive-tea-5

ماذا يحدث لجسمك بعد شرب أكثر من 3 أكواب شاي خلال اليوم ؟

أخبار متعلقة
ساعات نوم البشر تقل

دراسة: ساعات نوم البشر تقل إلى أدنى معدلاتها في منتصف العمر

127-161729-reason-hunger-increase-cold_700x400

خبير : الوجبات الدسمة تقلل الشعور بالبرد

الحديد_في_الجسم

أطعمة مفيدة وأخرى ضارة لعلاج فقر الدم

Influenza-Like-Illnesses-Ways-to-avoid-and-prevent-them-in-your-child-care-setting-primary

الصحة العالمية تكشف سر زيادة أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال

OIP (2)

دراسة تكشف عن مرض قد يتعرض له المولودون من أبوين مصابين بداء السكري

إلتهاب-القصبة-الهوائية-عند-الأطفال-780x470

التهاب القصيبات الهوائية عدوى شائعة بين الأطفال .. اعراض تستدعي الانتباه