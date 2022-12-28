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الأربعاء، 28-12-2022 01:59 م

دراسة: ساعات نوم البشر تقل إلى أدنى معدلاتها في منتصف العمر

ساعات نوم البشر تقل


الوكيل الإخباري-توصل فريق بحثي مشترك من انجلترا وفرنسا إلى أن الانسان ينام ساعات أقل في فترة منتصف العمر ما بين مطلع الثلاثين إلى مطلع الخمسين.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي لندن كوليدج وأنجليا الانجليزيتين وليون الفرنسية، ونشرتها الدورية العلمية "نيتشر كوميونيكيشن"، أن ساعات النوم تتراجع تدريجيا من بداية سن البلوغ حتى تصل إلى أدنى معدلاتها في عمر 33 عاماً، ثم تبدأ تتزايد تدريجيا مرة أخرى بعد أن يبلغ الانسان سن 53 عاماً.

وشملت الدراسة أكثر من 730 ألف شخص من 63 دولة، وتضمنت إشراكهم في لعبة فيديو على الهواتف الذكية تحمل اسم "سي هيرو كويست" لقياس قدراتهم العصبية المختلفة، وثم اخضاعهم لاستبيانات لمعرفة أنماط وساعات النوم الخاصة بهم، علاوة على أسئلة أخرى في إطار هذا المشروع البحثي الموسع.

ووجد الباحثون أن الانسان ينام 7.01 ساعة في المتوسط كل ليلة، وأن النساء ينمن لفترة أطول بواقع 5ر7 ساعة. وتبين أيضاً أن المتطوعين الأصغر سناً (حد أدنى 19 عاماً) ينامون أطول فترة، وأن ساعات النوم لدى المتطوعين تتراجع في سن العشرين حتى الثلاثين، قبل أن تستقر من بداية سن الثلاثين حتى بداية الخمسين، ثم تبدأ في الارتفاع مرة أخرى.

وذكر الباحثون أن التراجع في عدد ساعات النوم في فترة منتصف العمر ربما يكون راجعا عن متطلبات رعاية الأطفال والحياة الوظيفية. ونقل الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحث هوجو سبيرز المتخصص في مجال علم النفس وعلوم اللغات بجامعة لندن كوليدج قوله إن "دراسات سابقة رصدت وجود علاقة بين عمر الانسان وساعات النوم، ولكن هذه الدراسة الجديدة هي الأولى من نوعها التي تحدد الصلة بين المراحل العمرية واختلاف ساعات النوم".

وأضاف أن "البشر ينامون لساعات أقل في منتصف العمر، ولكن متوسط عدد الساعات يختلف أيضا باختلاف الدول والمناطق حول العالم".

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