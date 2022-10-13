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الخميس، 13-10-2022 03:56 م

ما أضرار نقص الحديد في الجسم ؟

أعراض-نقص-الحديد-النفسية-ما-هي؟


الوكيل الإخباري-وجدت دراسة جديدة أن نقص الحديد يؤدي إلى انخفاض نوعية رئيسية من خلايا الدم البيضاء، ما يقود إلى إضعاف المناعة. وأجرى الدراسة باحثون من المركز الألماني لأبحاث السرطان، وفوجئوا بانخفاض خلايا الدم البيضاء بشكل كبير مع نقص الحديد. وأظهر الفحص الدقيق أن سبب الانخفاض نقص خلايا العدلات، التي تمثل ثلثي خلايا الدم البيضاء في البشر. وحسب التقرير الذي نشرته مجلة «ساينس أدفانسز»، فإنه وبسبب نقص الحديد تبيّن أن الخلايا الأولية في نخاع العظم لا تتطور إلى عدلات ناضجة، حيث يبدو أن تمايزها يعتمد على الحديد.

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أما الأنواع الأخرى من خلايا الدم البيضاء، مثل الخلايا الوحيدة، فلم تتأثر بمستوى الحديد.

وقال برونو غالي المشرف على الدراسة إن المثير للاهتمام، أن نقص الحديد هو أحد استراتيجيات دفاع الجسم عند العدوى البكتيرية، فالعديد من مسببات الأمراض تعتمد على الحديد. ولإبطاء تكاثرها، يخزن الجسم المعدن في خلايا معينة مثل غرفة تخزين تجعل من الصعب على مسببات الأمراض الوصول إلى هذا المورد القيم.

 

عكاظ

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