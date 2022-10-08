علاج نقص مخزون الحديد ومضاعفاته عند النساء

الوكيل الإخباري-نقص مخزون الحديد في الجسم سبب للإصابة بالأمراض، خصوصاً عند النساء، ويحدث نقص الحديد بشكل عام نتيجة عدم التوازن بين فقد الحديد وامتصاص الحديد في الجسم. وهناك العديد من الأعراض التي تكشف عن نقص مخزون الحديد عند النساء، أبرزها التعب والصداع، وتساقط الشعر، وضعف التركيز، وانخفاض الأداء بشكل عام.



أسباب نقص مخزون الحديد عند النساء أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد بشكل طبيعي مقارنة بالرجال، فانتشار نقص الحديد لدى النساء اللواتي يمررن بـ دورات شهرية منتظمة، يزيد بنحو 10 أضعاف عن معدل انتشار نقص الحديد لدى الرجال في نفس العمر؛ إذ يؤدي الفقد المنتظم للدم والحديد أثناء الحيض، بالإضافة إلى نقص الإمداد الغذائي اليومي بالحديد، الذي يؤدي إلى ضعف مخزون هذا المعدن في الجسم لدى النساء. وتشمل عوامل الخطر التي تؤدي إلى زيادة تدفق الدم أثناء الدورة الشهرية اضطرابات الرحم، مثل الورم العضلي الغدي الرحمي، وتضخم بطانة الرحم، والأورام الحميدة، وكذلك اضطرابات التخثر، مثل مرض فون ويلبراند، أو اضطرابات الصفائح الدموية. من ناحية أخرى، تؤدي زيادة الحاجة للحديد أثناء الحمل، حيث يحتاج جسمك إلى المزيد من الحديد أكثر من المعتاد لدعم نمو طفلك، إلى نقص مخزون الحديد في حالة عدم تناول ما يكفي من الطعام الذي يحتوي عليه أو المكملات التي يصفها الطبيب لك.

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طرق علاج نقص مخزون الحديد في الجسم



من الناحية المثالية، يمكن للمرأة تعويض فقدان الحديد من خلال ضمان تناول كمية كافية من الحديد في نظامها الغذائي، ولكن تناول الحديد الغذائي يعتمد على محتوى الحديد في الطعام، والكمية التي يتم تناولها وكذلك القدرة الفردية لامتصاص الحديد في الأمعاء والتوافر البيولوجي للحديد. وتحتوي الأطعمة الغنية بالحديد مثل، اللحوم، على ما يصل إلى 2 مجم/100 جرام، لكن امتصاصه في الأمعاء يتراوح بين 1-20%، اعتماداً على ما إذا كان الطعام من أصل نباتي أو حيواني. ويمكن تلبية الاحتياجات اليومية من 2 مجم حديد عن طريق استهلاك 300 جرام من اللحوم أو الأسماك أو 1000 جرام من فول الصويا أو 5000 جرام من السبانخ. ويمتص جسمكِ الحديد في الأطعمة الحيوانية مثل، اللحوم، والدجاج، والأسماك، بشكل أفضل بمرتين إلى ثلاث مرات من الحديد الموجود في الأطعمة النباتية، بينما يمتص جسمكِ الحديد من الأطعمة النباتية بشكل أفضل عند تناولها مع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي C مثل، البرتقال، والطماطم.







يمكن علاج نقص مخزون الحديد لدى النساء بتناول مكملات الحديد عن طريق الفم أو الحديد الذي يتم الحصول عليه عن طريق الوريد. وإذا كنتِ تعانين من مضاعفات نقص مخزون الحديد، مثل النزيف الحاد، أو ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، فقد يوصي الطبيب بالحصول على الحديد أو خلايا الدم الحمراء عن طريق نقل الدم. وفي حال كان نقص مخزون الحديد في جسمكِ نتيجة فقدان الكثير من الدم أثناء فترات الحيض الغزيرة، فقد يمنحك طبيبك وسائل منع الحمل الهرمونية للمساعدة في التخفيف من غزارة الدورة الشهرية، وإذا لم تتحسن الحالة، فقد يوصي بإجراء عملية جراحية للسيطرة على النزيف الشديد مثل، استئصال بطانة الرحم، وغير ذلك.

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