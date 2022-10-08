السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

وفاة و7 إصابات بحادث سير في إربد

أمير الكويت يتوجه الى إيطاليا لإجراء فحوصات طبية

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

بعد قرار خفّض إنتاج النفط.. ما آثار ذلك على الاقتصادين العالمي والعربي؟

الكاظمي يدعو لإنهاء الأزمة السياسية

ولي العهد يهنئ بالمولد النبوي الشريف

الملكة تهنىء بذكرى المولد النبوي الشريف

الهند.. مقتل 11 شخصا في حريق حافلة

افتتاح مركز التصلب اللويحي ومركز السكري والغدد الصم في البشير

في ذكرى المولد النبوي.. 679 ألف أردني يحملون اسم محمد

السبت، 08-10-2022 12:21 م

علاج نقص مخزون الحديد ومضاعفاته عند النساء

1374000


الوكيل الإخباري-نقص مخزون الحديد في الجسم سبب للإصابة بالأمراض، خصوصاً عند النساء، ويحدث نقص الحديد بشكل عام نتيجة عدم التوازن بين فقد الحديد وامتصاص الحديد في الجسم. وهناك العديد من الأعراض التي تكشف عن نقص مخزون الحديد عند النساء، أبرزها التعب والصداع، وتساقط الشعر، وضعف التركيز، وانخفاض الأداء بشكل عام.

أسباب نقص مخزون الحديد عند النساء أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد بشكل طبيعي مقارنة بالرجال، فانتشار نقص الحديد لدى النساء اللواتي يمررن بـ دورات شهرية منتظمة، يزيد بنحو 10 أضعاف عن معدل انتشار نقص الحديد لدى الرجال في نفس العمر؛ إذ يؤدي الفقد المنتظم للدم والحديد أثناء الحيض، بالإضافة إلى نقص الإمداد الغذائي اليومي بالحديد، الذي يؤدي إلى ضعف مخزون هذا المعدن في الجسم لدى النساء. وتشمل عوامل الخطر التي تؤدي إلى زيادة تدفق الدم أثناء الدورة الشهرية اضطرابات الرحم، مثل الورم العضلي الغدي الرحمي، وتضخم بطانة الرحم، والأورام الحميدة، وكذلك اضطرابات التخثر، مثل مرض فون ويلبراند، أو اضطرابات الصفائح الدموية. من ناحية أخرى، تؤدي زيادة الحاجة للحديد أثناء الحمل، حيث يحتاج جسمك إلى المزيد من الحديد أكثر من المعتاد لدعم نمو طفلك، إلى نقص مخزون الحديد في حالة عدم تناول ما يكفي من الطعام الذي يحتوي عليه أو المكملات التي يصفها الطبيب لك.

اضافة اعلان


طرق علاج نقص مخزون الحديد في الجسم


من الناحية المثالية، يمكن للمرأة تعويض فقدان الحديد من خلال ضمان تناول كمية كافية من الحديد في نظامها الغذائي، ولكن تناول الحديد الغذائي يعتمد على محتوى الحديد في الطعام، والكمية التي يتم تناولها وكذلك القدرة الفردية لامتصاص الحديد في الأمعاء والتوافر البيولوجي للحديد. وتحتوي الأطعمة الغنية بالحديد مثل، اللحوم، على ما يصل إلى 2 مجم/100 جرام، لكن امتصاصه في الأمعاء يتراوح بين 1-20%، اعتماداً على ما إذا كان الطعام من أصل نباتي أو حيواني. ويمكن تلبية الاحتياجات اليومية من 2 مجم حديد عن طريق استهلاك 300 جرام من اللحوم أو الأسماك أو 1000 جرام من فول الصويا أو 5000 جرام من السبانخ. ويمتص جسمكِ الحديد في الأطعمة الحيوانية مثل، اللحوم، والدجاج، والأسماك، بشكل أفضل بمرتين إلى ثلاث مرات من الحديد الموجود في الأطعمة النباتية، بينما يمتص جسمكِ الحديد من الأطعمة النباتية بشكل أفضل عند تناولها مع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي C مثل، البرتقال، والطماطم.



يمكن علاج نقص مخزون الحديد لدى النساء بتناول مكملات الحديد عن طريق الفم أو الحديد الذي يتم الحصول عليه عن طريق الوريد. وإذا كنتِ تعانين من مضاعفات نقص مخزون الحديد، مثل النزيف الحاد، أو ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، فقد يوصي الطبيب بالحصول على الحديد أو خلايا الدم الحمراء عن طريق نقل الدم. وفي حال كان نقص مخزون الحديد في جسمكِ نتيجة فقدان الكثير من الدم أثناء فترات الحيض الغزيرة، فقد يمنحك طبيبك وسائل منع الحمل الهرمونية للمساعدة في التخفيف من غزارة الدورة الشهرية، وإذا لم تتحسن الحالة، فقد يوصي بإجراء عملية جراحية للسيطرة على النزيف الشديد مثل، استئصال بطانة الرحم، وغير ذلك.

ٍسيدتي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020226124640968396936

هل ينتشر سرطان الثدي إلى باقي أنحاء الجسم؟

44357-holding-coffee-1200.1200w.tn

3 أخطاء شائعة في الخريف تؤدي للإصابة بأمراض جلدية

أسرع-طريقة-لعلاج-الحزام-الناري-وتجنب-هذه-الأطعمة-فورا

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري

F_106743

آلام المعدة تنذر بالاصابة بالقولون العصبي أم سرطان القولون ؟ .. اليك الفرق

61888673_303

تجنباً للأمراض ابرزها السرطان .. كم عدد المرات التي يستخدم فيها زيت القلي؟

أسباب-وعلاج-قئ-الأطفال-الرضع-1

الرضاعة الطبيعية في خطر .. دراسة تكشف عن مواد بلاستيكية في لبن الأم