الأحد 04-02-2024
الوكيل الاخباري
 

"المستقلة للانتخاب" تنشر على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين المحدثة

الاحتلال ينسف مربعا سكنيا في غزة

بعد ارتفاع أسعاره محلياً.. الزراعة تفتح باب استيراد الثوم

العقبة الاقتصادية الخاصة تعلن عن فرصة تدريب للباحثين عن عمل

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على بن غفير

وزير خارجية النرويج: هذا الوقت الخطأ لتعليق تمويل الأونروا

هل تستخدم سيارات الإسعاف وحافلات النقل مسارب الباص السريع؟.. الشواربة يوضح

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي إلى البنوك اليوم

14.9 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان نهاية 2023

الشواربة: 20 مليون راكب عدد مستخدمي الباص السريع وباص عمان العام الماضي

الأحد، 04-02-2024 01:32 م

ما أفضل وقت لشرب فنجان القهوة خلال اليوم؟

2021_8_2_0_6_18_385


الوكيل الإخباري - عادة ما يحذر الخبراء من تناول فنجان القهوة على وجبة الإفطار، وكذلك يوصون بتجنبه في فترة الليل، فما التوقيت الأفضل لشرب القهوة خلال اليوم؟

اضافة اعلان


ما أفضل وقت لشرب فنجانك من القهوة؟
يرى العلماء أن تناول القهوة على الريق قد يسبب حموضة المعدة وزيادة أعراض ارتجاع المريء، كذلك فإن تناولها مع وجبة الإفطار في الصباح يعيق امتصاص الحديد والبروتين في الجسم، وربما يزيد من مستويات الكورتيزول.


وتؤدي زيادة مستويات الكورتيزول في الجسم إلى الشعور بمزيد من القلق والتوتر والانفعال وعدم الراحة وسوء الحالة المزاجية، وذلك باعتباره الهرمون المسؤول عن الضغط العصبي.


تصل مستويات الكورتيزول إلى ذروتها بين الساعة 7-8 صباحًا، ثم تنخفض تدريجيًا على مدار اليوم، لتصل إلى أدنى مستوياتها في منتصف الليل أثناء النوم.


وقد تؤثر القهوة ليلاً على النوم، حيث يبقى الكافيين في الدم لمدة تتراوح من 7-10 ساعات، وبالتالي يعاني الشخص من الأرق وعدم القدرة على الاسترخاء والراحة خلال فترة الليل.


وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي مؤكد حول الوقت السحري لتناول القهوة، فإن شرب هذا الفنجان في منتصف الصباح أو متأخرًا بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين، أي بين الساعة 9:30 صباحًا و11 صباحًا، يمكن أن يساعد على الاستمتاع بقدر أكبر من الفوائد الصحية للقهوة، حيث تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض، وبالتالي يستفاد الشخص من تأثير الكافيين.


من ناحية أخرى، يعتبر تناول كوب من القهوة عند الساعة الثانية بعد الظهر اختيارًا جيدًا، حيث يشعر الشخص في هذا الوقت بالخمول وقلة الإنتاجية، وبالتالي يمنح فنجان القهوة صاحبه المزيد من الطاقة والحيوية لمواصلة يومه.

 

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_6_2_19_3_6_742

المكملات الغذائية - أصناف لا تتناولها معا

2022_11_5_15_11_37_664

مرارة الفم- 4 طرق منزلية للتخلص منها

مخاطر-السكتات-الدماغية

دراسة: احتمالات الخرف تتضاعف بعد السكتة

350307

عصير الشمندر.. فوائد للرياضيين وكبار السن

416547

5 عادات غذائية تضر بصحتك في الشتاء

Screenshot_٢٠٢٤٠١٣٠-٠٩٠٤١٣_Gallery

5 أطعمة يجب تناولها فوق سن الأربعين