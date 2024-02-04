ما أفضل وقت لشرب فنجان القهوة خلال اليوم؟

الوكيل الإخباري - عادة ما يحذر الخبراء من تناول فنجان القهوة على وجبة الإفطار، وكذلك يوصون بتجنبه في فترة الليل، فما التوقيت الأفضل لشرب القهوة خلال اليوم؟

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ما أفضل وقت لشرب فنجانك من القهوة؟

يرى العلماء أن تناول القهوة على الريق قد يسبب حموضة المعدة وزيادة أعراض ارتجاع المريء، كذلك فإن تناولها مع وجبة الإفطار في الصباح يعيق امتصاص الحديد والبروتين في الجسم، وربما يزيد من مستويات الكورتيزول.



وتؤدي زيادة مستويات الكورتيزول في الجسم إلى الشعور بمزيد من القلق والتوتر والانفعال وعدم الراحة وسوء الحالة المزاجية، وذلك باعتباره الهرمون المسؤول عن الضغط العصبي.



تصل مستويات الكورتيزول إلى ذروتها بين الساعة 7-8 صباحًا، ثم تنخفض تدريجيًا على مدار اليوم، لتصل إلى أدنى مستوياتها في منتصف الليل أثناء النوم.



وقد تؤثر القهوة ليلاً على النوم، حيث يبقى الكافيين في الدم لمدة تتراوح من 7-10 ساعات، وبالتالي يعاني الشخص من الأرق وعدم القدرة على الاسترخاء والراحة خلال فترة الليل.



وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي مؤكد حول الوقت السحري لتناول القهوة، فإن شرب هذا الفنجان في منتصف الصباح أو متأخرًا بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين، أي بين الساعة 9:30 صباحًا و11 صباحًا، يمكن أن يساعد على الاستمتاع بقدر أكبر من الفوائد الصحية للقهوة، حيث تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض، وبالتالي يستفاد الشخص من تأثير الكافيين.



من ناحية أخرى، يعتبر تناول كوب من القهوة عند الساعة الثانية بعد الظهر اختيارًا جيدًا، حيث يشعر الشخص في هذا الوقت بالخمول وقلة الإنتاجية، وبالتالي يمنح فنجان القهوة صاحبه المزيد من الطاقة والحيوية لمواصلة يومه.

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