ما اسباب جفاف الشفاه ؟

الوكيل الإخباري- جفاف الشفاه أكثر من مجرد مشكلة جمال، إذ قد يشير إلى مشكلة صحية أيضاً.



أوضحت مجلة "Jolie" أن سببه قد يكمن في نقص السوائل بالجسم، بسبب الإسهال، أو قلة شرب السوائل، أو نقص المعادن والفيتامينات مثل الحديد، والزنك، وفيتامين B2، أو التدخين ، والتوتر النفسي الذي يحد من إفرازات اللعاب

ولمواجهته يجب شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لترين يومياً، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة، والإقلاع عن التدخين .

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وأكدت المجلة أهمية العناية الجيدة بالشفاه ببلسم يحتوي على زبدة الشيا، أو زيت الجوجوبا. ويمكن أيضاً اللجوء إلى بعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل عسل النحل لتأثيره المطهر والمضاد للبكتيريا لعلاج الالتهابات الطفيفة.



كما يعمل زيت الزيتون وزيت جوز الهند على ترطيب الشفاه بفضل محتواهما الدهني العالي.



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