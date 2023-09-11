ما الاكزيما التأتبية؟

الوكيل الاخباري -
قالت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية إن الاكزيما التأتبية هي التهاب جلدي يؤدي إلى احمرار وحكة وانتفاخ سطح الجلد وجفافه، وقد تخرج أحيانا سوائل من المنطقة الملتهبة. وعادة ما يبدأ الالتهاب في مرحلة الطفولة وتتغير شدة الالتهاب مع التقدم في العمر.اضافة اعلان
وأوضحت الجمعية أن أسباب الاكزيما التأتبية غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يعتقدون أنها تتعلق بالجينات أو اختلالات جهاز المناعة أو التعرض لعوامل بيئية.
وأضافت الجمعية أن المحفزات تتمثل في المنسوجات كالصوف والعطور والصابون والكلور والعوامل النفسية (مثل التوتر النفسي) ودرجات الحرارة الرطبة أو الباردة والعدوى (مثل نزلات البرد الشديدة والإنفلونزا) وبعض الأغذية (مثل المكسرات والمأكولات البحرية) والغبار المنزلي وشعر الحيوانات وحبوب اللقاح.
ويمكن علاج الاكزيما التأتبية بواسطة الأدوية مثل الكورتيزون والعلاج بالضوء، إلى جانب العناية الجيدة بالبشرة مع تجنب المحفزات.الجزيرة