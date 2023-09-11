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الإثنين، 11-09-2023 06:39 ص

ما الاكزيما التأتبية؟

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الوكيل الاخباري - قالت الجمعية الألمانية للأمراض ‫الجلدية إن الاكزيما التأتبية هي التهاب جلدي يؤدي إلى احمرار وحكة ‫وانتفاخ سطح الجلد وجفافه، وقد تخرج أحيانا سوائل من المنطقة ‫الملتهبة. وعادة ما يبدأ الالتهاب في مرحلة الطفولة وتتغير شدة الالتهاب ‫مع التقدم في العمر.اضافة اعلان


وأوضحت الجمعية أن أسباب الاكزيما التأتبية غير معلومة على وجه الدقة، ‫غير أن الأطباء يعتقدون أنها تتعلق بالجينات أو اختلالات جهاز المناعة ‫أو التعرض لعوامل بيئية.

‫وأضافت الجمعية أن المحفزات تتمثل في المنسوجات كالصوف والعطور والصابون ‫والكلور والعوامل النفسية (مثل التوتر النفسي) ودرجات الحرارة الرطبة أو ‫الباردة والعدوى (مثل نزلات البرد الشديدة والإنفلونزا) وبعض الأغذية ‫(مثل المكسرات والمأكولات البحرية) والغبار المنزلي وشعر الحيوانات ‫وحبوب اللقاح.

‫ويمكن علاج الاكزيما التأتبية بواسطة الأدوية مثل الكورتيزون والعلاج ‫بالضوء، إلى جانب العناية الجيدة بالبشرة مع تجنب المحفزات.


الجزيرة



 




 

 


 

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