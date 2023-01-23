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الإثنين، 23-01-2023 03:15 م

ما اهمية وضع واقي الشمس في الشتاء ؟

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الوكيل الإخباري- يصعب أحيانًا تذكّر وضع واقي الشمس عند الخروج من المنزل. ولذلك قد تبدو أجواء الشّتاء الغائمة بمثابة عذر لعدم استخدامه.

وأشارت تغريدة لوزارة الصحة السعودية إلى ضرورة وضع واقي الشّمس حتّى خلال الأجواء الشتويّة الغائمة لحماية بشرتك من الأشعّة فوق البنفسجيّة.

ويُعتبر من المهم حماية نفسك من الأشعّة فوق البنفسجيّة طوال العام، وليس خلال فصل الصيف فقط، وفقًا للموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

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ويمكن أن تصل إليك الأشعّة فوق البنفسجيّة حتّى في الأيّام الباردة، والملبّدة بالغيوم، ويمكنها أن تنعكس عن أسطح مثل الماء، والاسمنت، والرّمل، والثّلج.


ووفقًا لما ذكره موقع وزارة الصحة السعودية عبر الإنترنت، تتكوّن أشعّة الشّمس التي تصل إلينا من نوعين من الأشعّة الضّارة، وهي الأشعّة فوق البنفسجيّة ذات الموجة الطّويلة، والأشعّة فوق البنفسجيّة ذات الموجات القصيرة.


وإليك بعض أضرارها وخصائصها:


الأشعة فوق البنفسجيّة ذات الموجة الطويلة:
تُسبّب هذه الأشعّة شيخوخة الجلد، وتؤدّي إلى ظهور التجاعيد، والتصبغات
يمكنها اختراق زجاج النّوافذ، وطبقات الجلد العميقة أيضًا


الأشعّة فوق البنفسجيّة ذات الموجات القصيرة:
تُسبّب هذه الأشعّة حروقًا في الطّبقات السطحيّة للجلد
يظهر أثرها على هيئة اسمرار، وحرقة في الجلد
ويجدر بالذّكر أن كلاهما يتلفان البشرة، ويتسبّبان بسرطان الجلد.

 

سي ان ان

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