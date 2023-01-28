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السبت، 28-01-2023 12:07 م

ما تأثير تناول العنب على صحتك؟

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الوكيل الإخباري- أكدت دراسة نشرت في مجلة journal Antioxidants، أن تناول العنب يمكن أن يساعد في منع تلف الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

ووجد الباحثون أن أسبوعين من الاستهلاك اليومي من كوبين ونصف من العنب ساعدا في زيادة القدرة على مقاومة حروق الشمس، مادة البوليفينول الموجودة بشكل طبيعي والموجودة في العنب هي سبب آخر يجعله إضافة جيدة لنظام العناية بالبشرة، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

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بالنسبة للدراسة، قام الفريق بتسجيل 29 متطوعًا تم إعطاؤهم مسحوق العنب الكامل (2 1/4 كوب من العنب كل يوم) لمدة أربعة عشر يومًا، قارن الباحثون تفاعل الأشخاص مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية قبل وبعد تناول العنب لمدة أسبوعين، وجد أن ثلث المرضى أظهروا مقاومة للأشعة فوق البنفسجية بعد تناول العنب.


يحمي العنب بشرتك من الجذور الحرة والأشعة فوق البنفسجية، والتي بدورها تحميك من علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الداكنة وسرطان الجلد، فيتامين سي الإضافي مهم لبشرتك لإنتاج الكولاجين الذي يساهم في تماسك وجهك، نظرًا لأن العنب غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، فيمكنه أيضًا المساعدة في جعل بشرتك تبدو أصغر سنًا.


تتجاوز فوائد العنب الجلد فقط، تقدم هذه الفاكهة عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية الأخرى، معبأ بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والدهون والألياف والنحاس والفيتامينات والبوتاسيوم وغيرها، يقدم العنب هذه الفوائد:


1. يعزز صحة القلب
يحتوي العنب على خصائص تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، والتي بدورها يمكن أن تساعد في حمايتك من أمراض القلب.


2. قد يخفض مستويات السكر في الدم
على الرغم من احتواء العنب على نسبة عالية من السكر، إلا أنه يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري عمومًا تناوله باعتدال بسبب انخفاض معدل السكر في الدم لديهم. علاوة على ذلك، قد تحمي مكونات العنب من ارتفاع نسبة السكر في الدم.


3. جيد لصحة عينيك
يحتوي العنب على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي قد تساعد في حمايتك من أمراض العيون الشائعة.


4. جيد للذاكرة والمزاج
أظهرت دراسات مهمة أن تضمين العنب في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين الحالة المزاجية والذاكرة.


5. تفيد صحة العظام
يحتوي العنب على البوتاسيوم والفيتامينات B و C و K والمنغنيز، وكلها مفيدة لصحة العظام، قد تساعد هذه الخصائص أيضًا في منع ظهور أمراض مثل هشاشة العظام.

 

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