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الخميس، 06-04-2023 02:04 م

ما حقيقة أن معجون الأسنان يخفف ألم الحروق الجلدية ؟

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور أحمد جعيصة، مدرب الإسعافات الأولية في مصر ، إن بعض السيدات تتعرضن للإصابة بالحروق السطحية عند طهي الطعام، أو أداء الأعمال اليومية، موضحًا أن الحروق لها أكثر من درجة، تشمل الدرجة الأولى وهي بسيطة، وغالبًا ما تكون الحروق المنزلية من الدرجة الأولى والثانية

ويوضح جعيصة، أن الدرجة الأولى يكون الحرق عبارة عن احمرار في الجلد فقط، بينما الثانية يكون عبارة عن بثور مائية، ويمكن أن يغطي الحرق مساحة أكبر ويسبب التهاب أو تشقق في الجلد، مشيرًا إلى أن الدرجة الأخيرة، تكون حروق شديدة تغطي مساحة كبيرة من الجلد يصل تأثيرها للطبقة الداخلية للجلد، وربما يصل إلى العضلات والعظام.

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وأكد مدرب الإسعافات الأولية، أنه هناك بعض الطرق الخاطئة والشائعة في التعامل مع الحروق المنزلية، لافتًا إلى لجوء البعض مثًلا إلى وضع معجون الأسنان، أو الثلج، أو الدقيق، أو العسل على الحرق، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تؤدي إلى كتم الحرارة بالجلد.


وأوضح جعيصة، أنه يجب وضع الجزء المحترق أسفل المياه الباردة الجارية، لمدة تصل إلى 10 دقائق أو حتى اختفاء الألم، مؤكدا أن هذا الأمر يؤدي إلى سحب الحرارة من الجلد، وبالتالي إسعافه بشكل سريع.

 

الكونسلتو الطبي

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