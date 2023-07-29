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السبت، 29-07-2023 10:34 ص

ما حقيقة ان الاسبرين يقي من السكتة الدماغية ؟ .. دراسة تفجر مفاجأة

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الوكيل الإخباري- قالت دراسة جديدة إن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين لا يمنع النوع الأكثر شيوعاً من السكتة الدماغية بين كبار السن، الذين لم يصابوا بمثل هذه المشكلة من قبل، بل قد يزيد من خطر تعرضهم لنزيف دماغي خطير.

يضعف الأسبرين الأوعية الدموية ويجعلها أكثر عرضة لنزيف أكثر فتكاً داخل الجمجمة

ويصف بعض الأطباء أحياناً الأسبرين منخفض الجرعة كمسيل للدم نتيجة زيادة احتمال الإصابة بجلطة دموية قد تمنع تدفق الدم إلى الدماغ.

لكن بحسب نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة موناش الأسترالية، هناك أدلة على أن وصف الأسبرين لمن لا يحتاجون إليه ليس فكرة جيدة.

ووفق "نيو ساينتست"، تحقق الدكتور جون ماكنيل من تأثير الأسبرين على أكثر من 19 ألف شخص أعمارهم 65 عاماً أو أكثر لمدة 5 سنوات، ولم يكن لديهم تاريخ من الإصابة بسكتة دماغية أو حالة قلبية في بداية الدراسة.

وتناول نصف المشاركين تقريباً جرعة 100 ملغ من الأسبرين، وفي نهاية الدراسة عانى 1.5% منهم من سكتة دماغية، بينما عانى 1.7% من السكتة في المجموعة الأخرى.

بالمقابل، أظهرت البيانات أن 1.1% من مجموعة الأسبرين تعرضوا لنزيف داخل أو حول الدماغ، مقارنة مع 0.8% في المجموعة الأخرى.

ونظراً لأن الأسبرين يعمل كمسيل للدم، فإن ذلك يضعف الأوعية الدموية، ما يجعلها أكثر عرضة للنزيف، والذي يكون داخل الجمجمة أكثر فتكاً.

وعلى الرغم من أن الفروق الإحصائية تبدو ضئيلة، إلا أن شدة الخطر تصب في خانة التحذير من استخدام الأسبرين منخفض الجرعة كمسيل للدم، في حالة عدم وجود إصابة سابقة بالقلب أو بالسكتة.

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