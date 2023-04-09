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الأحد، 09-04-2023 03:28 م

ما مقدار زيادة الوزن الطبيعة سنوياً؟

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الوكيل الإخباري- كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، عن المقدار الطبيعي لزيادة الوزن سنوياً دون مرض أو إفراط في تناول الطعام.

وأوضح موافي، أمس، في برنامج «ربِّ زدني علماً»، على قناة «صدى البلد»، أن الشخص الطبيعي يزيد كيلوغراماً واحداً في العام بصورة طبيعية بعد البلوغ، مشيراً إلى أن الزواج هو أحد أسباب زيادة الوزن.

وقال إن هناك ثلاثة أسباب للنحافة وإنقاص الوزن، وهي الإصابة بالسكري، ووجود ديدان، ونشاط الغدة الدرقية أيضاً.

وأضاف أنه يجب عمل تحليل براز للكشف عن الديدان، وتحليل سكر للكشف عن مرض السكري، أو تحليل غدة درقية للوقوف على سبب النحافة، لافتاً إلى أن النحافة والقِصَر قد تكونان طبيعة وراثية لدى بعض الأشخاص.

وذكر أن انعدام الشهية مع فقدان الوزن قد يشير إلى الإصابة بمرض السل أو أمراض الكبد، مثل الالتهابات الكبدية أو المناعية أو التليف.

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