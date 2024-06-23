ما هو احتشاء العين؟

الوكيل الإخباري- قالت الأكاديمية الألمانية لطب العيون إن احتشاء العين هو حالة طبية طارئة قد تؤدي إلى العمى، بسبب اضطراب حاد في سريان الدم في العين.

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وأوضحت الأكاديمية أنه يحدث نتيجة انسداد الأوعية الدموية في العين، وتوقف إمداد شبكية العين بالأكسجين. وتكمن أسبابه في ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الأوعية الدموية، والسكري من النوع الثاني، وارتفاع مستوى الكوليسترول، والتقدم في العمر، والسمنة، والتدخين.



وتتمثل أعراضه في الرؤية الضبابية المفاجئة والشعور بستار أمام العين. ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض للعلاج في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، والمتمثلة في فقدان البصر.



ويعالج احتشاء العين بالأدوية التي تعمل على خفض ضغط العين.



