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الأربعاء، 03-08-2022 06:35 ص

ما هي أعراض متلازمة التعب المزمن؟

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة آنا ستيف، أخصائية علم النفس، مدربة مركز Secrets للتربية الجنسية والعائلية بموسكو، أن أعراض متلازمة التعب المزمن هي اللامبالاة والصداع والتشنجات العضلية.


وتشير الأخصائية، في حديث لموقع Lenta.Ru، إلى أن لمتلازمة التعب المزمن تأثير هائل في صحة الإنسان ونمط ونوعية حياته. وبسببها يكون الجسم في حالة إرهاق دائم، ما يؤدي إلى انخفاض نشاطه البدني والعقلي.

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وتضيف، يمكن أن يعاني الشخص من هذه الحالة عدة سنوات، حتى بعد أن يقضي إجازة طويلة. وتثير هذه الحالة لدى الشخص المصاب مشاعر مختلفة بما فيها الشعور بالظلم والغضب والتهيج.


ووفقا لها، هناك بعض الأعراض، عند ظهورها يجب استشارة الطبيب الأخصائي فورا.


وتقول، "تنسب إلى الأعراض التي تشير إلى متلازمة التعب المزمن: تكرر الصداع، الدوخة، اللامبالاة، نوبات تسارع النبض، تشنجات عضلية وألم في جميع أنحاء الجسم. وتسبب حالة الارهاق الشديد، انخفاض فعالية منظومة المناعة، ما يؤدي إلى تكرر الإصابة بأمراض البرد المصحوبة بارتفاع درجة حرارة الجسم وتضخم العقد الليمفاوية".


وتضيف، غالباً ما تكون متلازمة التعب المزمن مصحوبة بالأرق وتدهور حاد في الحالة النفسية والعاطفية وصولاً إلى الاكتئاب ونوبات متكررة من الغضب غير المبرر وانخفاض ملحوظ في القدرات المعرفية.


وتنصح ستيف، عند ظهور مثل هذه الأعراض، يجب الانتباه إلى النظام الغذائي وبدء ممارسة النشاط البدني وأخذ فترات راحة أثناء العمل والخروج إلى الطبيعة ومن الضروري استشارة الطبيب الأخصائي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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