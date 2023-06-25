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الأحد، 25-06-2023 01:07 م

ما هي المشروبات متساوية التوتر؟

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الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن المشروبات متساوية التوتر "Isotonic drinks" هي مشروبات رياضية تمد الجسم بالماء والسكر والصوديوم.

وأوضحت الجمعية أن نسبة العناصر الغذائية والسائل في المشروبات متساوية التوتر تتوافق مع تلك الموجودة في الدم، وبالتالي يمكن للجسم أن يمتص الماء من المشروب بسرعة كبيرة.

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كما تحتوي المشروبات متساوية التوتر على الكربوهيدرات، التي يمتصها الجسم بسرعة، وبشكل أكثر دقة: السكر، الذي يأتي من عصائر الفاكهة على سبيل المثال.


وتحتوي المشروبات متساوية التوتر أيضاً على الصوديوم، وهو عنصر مهم لوظيفة العضلات، علما بأن الجسم يفقد هذ العنصر من خلال التعرق.


وأشارت "أوكو تست" إلى أنه يمكن للمرء تحضير مشروب متساوي التوتر بنفسه، وذلك من خلال إضافة ثلثين من الماء إلى ثلث من العصير (كعصير التفاح مثلاً). ولكل لتر من الشراب يتم إضافة غرام واحد من ملح الطعام، مما يعادل 400 ملليغرام من الصوديوم.

 

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