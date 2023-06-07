مهدئات طبيعية .. 8 أطعمة لتخفيف التوتر

الوكيل الإخباري- يقبل بعض الأشخاص على تناول المهدئات عند الشعور بالتوتر والقلق، دون الانتباه أن هناك أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء.

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نستعرض في التقرير التالي، أبرز الأطعمة التي تساعد على تخفيف التوتر، "Every Day Health".



أطعمة لتخفيف التوتر



1- الشوكولاتة الداكنة

تلعب الشوكولاتة الداكنة دورًا كبيرًا في تخفيف التوتر، لاحتوائها على مضادات أكسدة، تساعد بدورها على تقليل مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم.



2- الحبوب الكاملة

تساعد الحبوب الكاملة على تخفيف التوتر بفعالية كبيرة، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الكربوهيدرات المعقدة، التي تزيد من مستويات هرمون السيروتونين في الجسم، مما يساهم في تحسين المزاج.



3- الأفوكادو

يتميز الأفوكادو باحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تساهم في تقليل التوتر والقلق وتعزيز التركيز وتحسين المزاج، بحسب المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية.



4- الأسماك

يمكن الحصول على أحماض أوميجا 3 من طعام آخر غير الأفوكادو وهو الأسماك الدهنية، مثل السلمون والرنجة والماكريل والسردين، ولكن يُنصح بتناولها مرتين في الأسبوع.



5- المكسرات

تحتوي المكسرات على عناصر غذائية تعمل على تخفيف التوتر، مثل فيتامين ب المركب والأحماض الدهنية الصحية، ومع ذلك، يجب تناولها باعتدال، لأن الإفراط فيها يسبب زيادة الوزن، لارتفاع سعراتها الحرارية.



6- الحمضيات

في دراسة منشورة في المجلة الباكستانية عام 2013، وجد الباحثون أن الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت والفراولة، لها تأثيرات مضادة للتوتر، لاحتوائها على فيتامين سي.



وتوصلت دراسة أخرى عام 2015 لنتائج مماثلة، حيث أظهرت أن فيتامين سي قلل مستويات التوتر لدى المشاركين بعد تناول 500 ملليجرام منه يوميًا.



7- الزبادي

للزبادي تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية، لاحتوائه على البروبيوتيك، وهي مادة تساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق ومحاربة الاكتئاب، عن طريق تعزيز صحة الأمعاء.



8- الخضراوات

لا تساعد الألياف الغذائية المتوفرة في الخضراوات والفواكه على دعم صحة الجهاز الهضمي فقط، بل تساهم أيضًا في تقليل التوتر، نقلًا عن مراجعة منشورة بمجلة "Nutritional Neuroscience" في يوليو عام 2018.



الكونسلتو الطبي

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