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الأحد، 13-08-2023 04:31 م

ما هي الوجبات السريعة المناسبة للحامل؟

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الوكيل الإخباري - عادةً لا تكون الوجبات السريعة هي الخيار الأفضل للحوامل، لأنها غالباً ما تكون مليئة بكميات زائدة من الملح والسكر المضاف والدهون غير الصحية. لكن لا يعني ذلك أنها ممنوعة تماماً، وإنما عليك معرفة ما ينبغي تجنبه.

وبحسب "بيبي سنتر"، الدهون هي أحد العناصر التي تنبغي مراقبتها في الوجبات السريعة، فخلال الحمل تحتاجين إلى مزيد من الدهون، لكن من النوعية الصحية، التي تأتي من زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والأسماك.

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أما الدهون الحيوانية في اللحوم الحمراء والزبدة والآيس كريم فيفضل استهلاكها باعتدال، لذلك فإن وجبات مثل "تشيكن ناجتس" في مكدونالدز أو كنتاكي فرايد تشيكن ليست مناسبة للحامل، فـ 10 قطع منها تحتوي عل نصف الدهون التي تحتاجينها في اليوم، وكمية صوديوم كبيرة لا تناسبك.


في المقابل، من خيارات الوجبات السريعة الصحية "ساندويش كريسبي تشيكن" الذي يحتوي على 530 سعرة حرارية، ويشمل فيليه الدجاج المقرمش والطماطم والخس.


المايونيز
عليك أن تطلبي استبعاد المايونيز، لأنه يحتوي على بيض نيئ، من أي سندويش أو وجبة سريعة تطلبينها.


كذلك، عليك استبعاد واحدة من الكعك الذي تحتويه وجبات سريعة تتضمن سندويشات الفيليه، لتقليل كمية الدهون والسعرات.


وللتحلية، يمكنك طلب شرائح التفاح والماء المثلج التي يوفرها مكدونالدز مثلاً، وغيره من مطاعم الوجبات السريعة.


وبالمثل، تجنّب المشروبات المثلجة المضاف إليها سكر، والاكتفاء بالماء البارد.
وتعتبر خيارات البيض أو المخبوزات التي تحتوي على البيض مناسبة للحامل كوجبات سريعة خفيفة.

 

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