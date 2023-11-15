متلازمة الضائقة التنفسية الحادة تهدد الحياة

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (Acute Respiratory Distress Syndrome) هي مرض خطير يهدد الحياة، حيث لا تعمل الرئتان بشكل صحيح، بسبب تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، مشيرة إلى أنه في غضون فترة قصيرة يحدث نقص حاد بالأكسجين في الدم، ومن دون علاج طبي مكثف يموت الشخص المصاب.



الأسباب

أوضحت المؤسسة أن السبب الأكثر شيوعاً لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة هو الالتهاب الرئوي، مشيرة إلى أن الأسباب الأخرى تشمل صدمة شديدة في الرئة واستنشاق الدخان والغازات السامة.



كما تؤدي بعض الأمراض إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة مثل التهاب البنكرياس وتسمم الدم، بالإضافة إلى التورم واسع النطاق في الجسم الناجم عن رد فعل مبالغ فيه لجهاز المناعة.



الأعراض

وتتمثل أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في ضيق التنفس وتسارع التنفس وتغير لون الشفاه والأصابع إلى اللون الأزرق، بالإضافة إلى التشوش الذهني والاضطراب الداخلي والارتباك.

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العلاج

وشددت المؤسسة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للتنفس الاصطناعي في الوقت المناسب.. ولا توجد حتى الآن أدوية لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وإنما يتم علاجها من خلال علاج المرض المسبب لها.



كما يتم اللجوء إلى المضادات الحيوية لعلاج العدوى وإلى الكورتيزون لمنع التليف الرئوي وإلى الهيبارين لمنع الانسداد الرئوي.. وفي حالة الصدمة، يتم اللجوء إلى الأدوية، التي تدعم الدورة الدموية.

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