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السبت، 21-10-2023 09:55 ص

نصائح غذائية للحفاظ على صحة العيون

eye-health


الوكيل الإخباري - قال تقرير جديد للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، إن نفس النظام الغذائي المفيد للقلب يساعد أيضاً العينين.

وتعتمد العينان على شرايين صغيرة للحصول على الأكسجين والمواد الغذائية، تماماً كما يعتمد القلب على شرايين أكبر.

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ووفق "هيلث داي" تصدرت الأطعمة ذات اللون البرتقالي نصائح الأكاديمية حول الأطعمة الصحية للبصر وكيفية إنشاء نظام غذائي غني بها.


وتأتي البطاطا الحلوة على رأس قائمة الأطعمة البرتقالية اللون، لأن الحبة منها تحتوي على أكثر من 200% من الجرعة اليومية من فيتامين "أ" التي يوصي بها الأطباء.. ويلي ذلك الجزر، والشمّام، والمشمش.

 

ويعتبر فيتامين "سي" من المغذيات الهامة للعيون، ومن مصادره: البرتقال واليوسفي والليمون والخوخ والفلفل الأحمر والطماطم والفراولة.

 

مضادات الأكسدة
ويوفر فيتامين E مضادات للأكسدة تحافظ على صحة خلايا العين من الضمور البقعي وإعتام العدسة، ومن مصادره: الأفوكادو واللوز وبذور عباد الشمس.

 

وتفيد أحماض أوميغا 3 الدهنية وظيفة الدموع، لذا فإن تناول الأسماك الغنية بهذه الدهون يحمي من جفاف العين مثل السلمون والتونة والسردين والهلبوت والمكاريل والروبيان والهامور.


وتحتاج العيون إلى اثنين من مضادات الأكسدة الأخرى، هما اللوتين وزياكسانثين.. ومن مصادرهما البيض، والخضروات الورقية الخضراء.


وأشار التقرير إلى أضرار الأطعمة المقلية، وتدخين التبغ، وأشعة الشمس على العين.

 

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