متى تسبب حصوات الكلى الفشل الكلوي؟

الوكيل الإخباري- تنتاب بعض الأشخاص حالة من القلق، عندما يخبرهم الطبيب بأنهم مصابون بحصوات الكلى، ظنًا منهم أنها قد تتطور إلى خطر الإصابة بالفشل الكلوي.



في هذا الصدد، أشار الدكتور صلاح رمضان، استشاري أمراض المسالك البولية في مصر ، إلى احتمالية أن تسبب حصوات الكلى فشلًا كلويًا للمصابين بها.

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وأضاف رمضان أن تطور حصوات الكلى إلى الفشل الكلوي يتوقف على العوامل التالية:



- تكرار الإصابة بحصوات الكلى.

- امتلاك المريض كلية واحدة فقط وتكرار إصابتها بالحصوات.

- حجم حصوات الكلى: إذا كانت كبيرة، قد تؤدي إلى انسداد مجرى البول، ومن ثم الإصابة بالفشل الكلوي.

- موعد اكتشاف حصوات الكلى: إذا تم تشخيصها في مرحلة متأخرة، قد يصاب المريض بالفشل الكلوي.

وبحسب موقع "Better Health"، تسبب حصوات الكلى فشلًا كلويًا للمريض، إذا منعت البول من التدفق، مما يؤدي إلى الإصابة بعدوى المسالك البولية، التي قد تنتشر في مجرى الدم.



والفشل الكلوي ليس الخطر الوحيد الذي قد يداهم مريض حصوات الكلى، بل هناك احتمال أن يصاب أيضًا بأمراض أخرى، حددها موقعا "NHS inform" و" Kidney Stone Melbourne" في المضاعفات التالية:



- انسداد الحالب.

- احتباس البول.

- تعفن الدم.

- تلف الكلى.



وأوصى استشاري أمراض المسالك البولية الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لحصوات الكلى، بفحصهم كليتهم بشكل دوري، للكشف المبكر عنها، ومن ثم علاجها سريعًا، قبل تفاقمها لمشكلات صحية أكثر خطورة.



وأكد أن الأمر ذاته ينطبق على الأشخاص الذين يصابون بحصوات الكلى بشكل متكرر، ينبغي عليهم المتابعة الدورية مع الطبيب، مع الالتزام بمجموعة من الإرشادات، أهمها:



- شرب كمية وفيرة من الماء.

- تقليل الملح المضاف للطعام أو الاعتماد على بدائله الصحية.

- الابتعاد عن الأطعمة المملحة تمامًا، مثل المخللات.

- مراجعة الحقائق الغذائية للأطعمة المعلبة قبل شرائها، لاختيار المعلبات التي تحتوي على نسبة ضئيلة من الأملاح.



الكونسلتو الطبي

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