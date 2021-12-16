الوكيل الإخباري - ظهور التشققات أو علامات التمدد كما تعرف خلال الحمل، أمر طبيعي جدا للنساء، لكن الأزمة تحدث في حال بقاء تلك العلامات، هنا تبحث النساء عن علاجات مختلفة للتخلص من أثرها، والعودة قدر الإمكان للشكل السابق للجلد، سنتعرف سويا على واحدة من هذه العلاجات وهي كريم تشققات الحمل، هل يمكن أن تخفي هذه التشققات نهائيا أم لا؟

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ما هو كريم تشققات الحمل؟

توجد كريمات بمكونات مختلفة تطبق موضعيا على الجلد، يمكن أن تساعد على التخفيف من آثار التشققات، ومن المهم معرفة أن للحامل والمرضعة وضع مختلف، فبعض المكونات قد لا تناسبهم أبدا، ويجب معها استشارة الطبيب، لذلك سنتعرف سويا على مكونات أفضل كريم لتشققات الحمل.

متى تستخدمين كريمات تشققات الحمل؟

كلما بدأ الأمر مبكرا كلما كان الوضع أفضل، أي مع بداية معرفة أن هناك حمل، أو بمجرد ظهور العلامات، لكن مهم جدا معرفة أنه لا يمكن الجزم بأن تطبيق الكريمات كإجراء وقائي سيمنع عنك الخطوط والتشققات، لكن هو إجراء مساعد، مع أهمية الحرص على تجنب ما لا يناسب فترة الحمل أو الرضاعة، لذلك من المهم جدا استشارة الطبيب أولا.

المصدر - كل يوم معلومة طبية