متى تستدعي برودة القدمين القلق؟

الوكيل الإخباري-عادة ما يشعر البعض ببرودة القدمين مع انخفاض درجات الحرارة في موسم الشتاء، وهذا أمر طبيعي مرتبط بضعف تدفق الدورة الدموية بالجسم، ويمكن التخلص من ذلك عن طريق التدفئة الجيدة.

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وفي بعض الأحيان، قد تدل برودة القدمين على الإصابة بمشكلة صحية تستوجب الفحص والعلاج، حسبما نشر موقع "My Cleveland clinic".



متى تقلق من برودة القدمين؟

إذا كان الشخص يعاني من برودة القدمين بشكل مستمر، ولا تؤتي العلاجات المنزلية نفعًا، فلا يجب تجاهل الأعراض.



وفي حال كان الشخص يعاني برودة القدمين مصحوبة بتنميل متكرر أو ألم شديد أو تقرحات في القدمين لا تلتئم بسهولة، أو أنه لا يشعر بقدميه عند لمسها، فلا بد من زيارة عيادة الطبيب المختص على الفور، وسؤاله عن ما إن كانت برودة القدمين علامة على وجود حالة صحية كامنة أم لا.



مشكلات صحية مرتبطة ببرودة القدمين

في بعض الأحيان، لا ترتبط برودة القدمين بالطقس، بل تدل على بعض الحالات الصحية، من بينها ما يلي:



-أمراض المناعة الذاتية.

- الأنيميا.

- أمراض القلب.

- التغيرات الهرمونية.

- قصور الغدة الدرقية.

- انسداد الشرايين الضيقة أو الأوعية الدموية الضيقة.

- أمراض الأعصاب.

- مرض الشريان المحيطي.

- متلازمة رينود.



وعند اللجوء إلى الطبيب المختص، فإنه سيطلب إجراء بعض الأشعة والتحاليل للتأكد من عدم الإصابة بأي من المشكلات الصحية السابقة بناءً على الأعراض المصاحبة لبرودة القدمين، وذلك مثل تحليل صورة الدم الكاملة للكشف عن الأنيميا أو التحاليل الخاصة بقصور الغدة الدرقية أو أشعة على القلب.



الكونسلتو الطبي

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