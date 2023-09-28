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الخميس، 28-09-2023 01:35 م

متى تكون الهبات الساخنة مؤشراً على الإصابة بالزهايمر؟

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الوكيل الإخباري - رجحت دراسة جديدة وجود علاقة بين بعض أعراض انقطاع الطمث، والمؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر في البلازما، وتحديداً الهبات الساخنة.

وعُرضت نتائج الدراسة اليوم في افتتاح الاجتماع السنوي لجمعية سن اليأس في أمريكا . 

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وقالت الدراسة: "الهبات الساخنة، خاصة أثناء النوم، قد تكون مؤشراً مبكراً على زيادة خطر إصابة المرأة بالزهايمر. وكلما زادت ، زاد خطر الإصابة".


وحسب "مديكال إكسبريس"، تشكّل النساء ثلثي المرضى بالزهايمر، وهناك عدد من النظريات عن السبب، يركّز بعضها على انخفاض مستويات هرمون الأستروجين، أثناء سن اليأس.


كما ربطت أبحاث سابقة أحد أكثر أعراض انقطاع الطمث شيوعاً، الهبات الساخنة، بضعف أداء الذاكرة، والتغيرات في بنية الدماغ، ووظيفته واتصالاته.


وأجرى الدراسة الجديدة باحثون في جامعتي بيتسبرغ، وإلينوي، وخلصت النتائج إلى أن الهبات الساخنة أثناء النوم قد تكون علامة على خطر الإصابة بالخرف، وخاصة بأحد أشهر أشكاله، الزهايمر.


علاوة على ذلك، ارتبط عدد أكبر من الهبات الساخنة أثناء النوم بزيادة احتمال الإصابة بالزهايمر.


وقالت النتائج: "التعرف على المؤشرات المبكرة يستدعي بذل جهود للحد من خطر الإصابة بالخرف".

 

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