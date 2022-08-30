متى يدل السعال على الإصابة بسرطان الرئة؟

الوكيل الإخباري - يعتبر سرطان الرئة من أخطر الأمراض المنتشرة حول العالم، ويرجع السبب إلى صعوبة اكتشافه إلا مع تقدم المرض، لأن أعراضه لا تظهر في المراحل المبكرة.





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وعلى الرغم من أن السعال من العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها جيدًا، ولكن ظهوره مع أمراض أخرى، دفع بعض الأشخاص إلى التساؤل عن مواصفات الكحة التي تنذر بسرطان الرئة.



متى يكون السعال علامة على الإصابة بسرطان الرئة؟



في هذا الصدد، أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، أن مدة استمرار السعال من الأشياء التي يمكن الاعتماد عليها، لمعرفة ما إذا كان ناتجًا عن سرطان الرئة أم لا.



وأضافت الهيئة البريطانية أن السعال الكاشف عن سرطان الرئة عادةً ما يستمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ويكون مصحوبًا بالدماء، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".



وأفادت بأن سعال سرطان الرئة يصاحبه أيضًا صعوبة التنفس وصفير الصدر وبحة الصوت، مشددةً على ضرورة زيارة الطبيب، إذا حدثت الكحة مع هذه الأعراض.

أعراض سرطان الرئة المبكرة

وأشارت إلى أن هناك علامات أخرى قد تكون مؤشرًا على الإصابة بسرطان الرئة، وهي:

- ألم في الصدر عند التنفس.

- التعب المستمر.

- انخفاض طاقة الجسم.

- فقدان الشهية.

- نقصان الوزن.

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