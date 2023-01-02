متى يشير تصلب عضلات البطن لمشكلة صحية خطيرة؟

الوكيل الإخباري-تصلب البطن عرض قد يحدث نتيجة التعرض للكثير من المشكلات الصحية التي تحدث للجهاز الهضمي، وفي بعض الحالات قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة.

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نستعرض في التقرير التالي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تصلب لعضلات البطن، وفقًا لـ"Health line".





تصلب عضلات البطن الذي يزداد سوءًا عند لمس البطن بعد استجابة لا إرادية لمنع الألم الناجم عن الضغط على البطن، هذا العرض لا يشبه الصلابة المصاحبة للغازات الشديدة.



ما الذي يسبب تصلب البطن؟

غالبًا ما يحدث تصلب وألم البطن معًا، كل حالة تسبب آلام في البطن يمكن أن تؤدي إلى تصلب البطن، إذ يمكن أن تسبب جميع اضطرابات أعضاء البطن ألمًا في البطن، ويعتمد موقع الألم على موقع العضو المسبب للمشكلة.



المعدة مقسمة إلى أربعة أقسام ويمكن مثلًا أن تسبب قرحة المعدة ألمًا في الربع العلوي الأيسر من البطن، ويمكن أن تسبب حصوات المرارة ألمًا في الربع العلوي الأيمن لأنها تقع في الجزء الأيمن العلوي من البطن.



يمكن أن ينتقل ألم البطن أيضًا إلى مناطق أخرى من البطن، يمكن أن يبدأ التهاب الزائدة الدودية كألم في الربع الأيمن السفلي لكن الألم يمكن أن يتحرك نحو منتصف البطن.



أحد أكثر أسباب تيبس البطن شيوعًا هو التهاب الزائدة الدودية، ويمكن أن تسبب مشاكل أعضاء الحوض أيضًا ألمًا في البطن، والتي تشمل ما يلي:

-المثانة والحالب السفلي.

-الرحم وقناة فالوب والمبيض عند النساء.

-غدة البروستات عند الرجال.

-المستقيم.

-يمكن أن تختلف أسباب آلام البطن والصلب حسب العمر.

-عند كبار السن.



قد يعاني البالغون وخاصة كبار السن من:

-خراج داخل البطن.

- التهاب المرارة.

- السرطان.

- انسداد الأمعاء.

- ثقب في الأمعاء.

- التهاب البنكرياس.

عند المراهقين

يعاني المراهقون أحيانًا من:

-الحيض المؤلم أو عسر الطمث.

-مرض التهاب الحوض.

-تكيسات المبيض.

قد تعاني النساء أيضًا من آلام في البطن وتيبس في حالة الحمل، بما في ذلك الحمل خارج الرحم.



الأطفال

قد يعاني الأطفال الأكبر سنًا من:

التهابات المسالك البولية

التهاب الزائدة الدودية:

-مغص.

-التهاب المعدة والأمعاء.

-تهيج الجهاز الهضمي الناجم عن العدوى.

-ضيق مخرج المعدة.



متي يشير تصلب البطن لحالة خطيرة؟

عادة ما يكون تيبس البطن حالة طبية طارئة وتحتاج لاستشارة الطبيب لكن قد تشير بعد الأعراض الأخرى إلى مشكلة أكثر خطورة، والتي تتمثل فيما يلي:

-قيء دموي.

-نزيف من المستقيم.

-براز أسود.

-إغماء.

-عدم القدرة على أكل أو شرب أي شيء.

-زيادة محيط البطن أو انتفاخ البطن.

-انخفاض شديد في ضغط الدم.

-اصفرار الجلد.

-فقدان الشهية.

-الشعور بالامتلاء بعد تناول كميات قليلة من الطعام، أو الشبع المبكر.

تصلب البطن الذي يحدث مع عدم القدرة على:

-إسهال مستمر.

-إمساك مستمر.



علاج تصلب البطن

يعتمد علاج تصلب البطن على معرفة السبب، وعادًة ما يحتاج الطبيب للقيام بفحوصات أكثر دقة للوصول للسبب، ولكن قد تساعد بعض النصائح المنزلية البسيطة في تخفيف التصلب والألم المصاحب، ومن أبرزها ما يلي:

-وضع قربة ماء دافئة على البطن قد يساعد في تهدأة التصلب والألم.

- تناول المشروبات العشبية الدافئة.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على المياه والألياف ما يساعد في تسهيل حركة الامعاء.

-القيام ببعض التمارين البسيطة التي قد تساعد في التخلص من التصلب، ولكن عند الشعور بزيادة الألم يجب التوقف.



الكونستلو الطبي

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