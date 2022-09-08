محاذير تناول العسل واستخدامه على البشرة

الوكيل الإخباري - يُعد العسل من أقدم أصناف الغذاء وأكثرها صحية على الإطلاق، وقد جاء ذكره في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة محمد، الآية: 15، في سياق بعض ما يتنعم به أهل الجنة فيها، قال تعالى: "فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى".

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يمتاز العسل بمذاقه الحلو الذي قد يختلف باختلاف أنواع الزهور التي تم حصاد الرحيق منها، إذ يصنعه النحل من رحيق هذه الزهور ويمكن أن يبقى بشكل جيد لمدة طويلة في حال تم تخزينه بصورة صحيحة.



يحتفل العالم خلال شهر سبتمبر، بالعسل وفوائده الصحية المتعددة، وينصح خبراء الصحة الجميع بوجوب إدخال العسل ضمن نظامهم الغذائي.

لا شك في أن جميع الفوائد المذكورة أعلاه مغرية للبدء فوراً بتناول العسل، لكن احذري عزيزتي من أية محاذير يمكن أن تنجم عن هذا الإستخدام. ولتجنب الحساسية للعسل، ننصحك بعمل اختبار بسيط وذلك بوضع كمية صغيرة من العسل على الجلد لمدة 20 دقيقة ورؤية النتائج. كمايجب عدم استخدام العسل في حال حدوث تهيج للجلد.



ويمكن استخدام العسل بشكل واسع وبطرق مختلفة، بشرط الانتباه للكميات المُستخدمة لتجنب حدوث ارتفاع في سكر الدم، كما يجب عدم إعطائه للأطفال أصغر من 12 شهرًا.

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