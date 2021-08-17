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الثلاثاء، 17-08-2021 03:14 م

مخاطر صحية يسببها قضم الأظافر

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الوكيل الإخباري - عض الأظافر عادة غير صحية، إلا أنها لا يُحتمل أن تسبب تلفًا طويل المدى للأظافر تتكون الأظافر داخل مهد الظفر، تحت بداية غمد الظفر مباشرة الذي على شكل حرف U.

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وما دام مهد الظفر سليماً فلا داعي للقلق وما دام مهد الظفر سليمًا، فلا يحتمل أن يتعارض عض الأظافر مع نمو الأظافر الطبيعية السليمة، وفي الحقيقة، تشير بعض الأبحاث إلى أن عض الأظافر قد يحفز من سرعة نمو الظفر.

ومع ذلك، لا يخلو عض الأظافر من المخاطر، مثل:
- تلف الجلد الذي حول الظفر، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الجرثومية والالتهابات.
- زيادة مخاطر الإصابة بنزلات البرد وحالات العدوى الأخرى عن طريق انتشار الجراثيم من الأصابع إلى الفم.
- إلحاق الضرر بالأسنان.

وإذا كنت تشعر بالقلق بسبب عض الأظافر، فاستشر طبيبك، فقد يقترح عليك ما يلي:
- تجنب العوامل التي تحفز عض الأظافر، مثل القلق والتوتر الزائد.
- استخدام طرق صحية، مثل النشاط البدني والرياضة، للتعامل مع الضغوط والقلق.
- الحفاظ على تقليم الأظافر أو طلائها بصورة جذابة.
- شغل يديك أو فمك بأنشطة بديلة، مثل اللعب على أداة موسيقية أو مضغ اللبان.


وفي بعض الحالات، قد يلزم العلاج باستخدام طرق العلاج السلوكي.

 

المصدر - صحتك

 




 

 


 

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