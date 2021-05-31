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الإثنين، 31-05-2021 12:01 م

مرض التصلب اللويحي .. اسبابه واعراضه

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الوكيل الإخباري - يسبب مرض التصلب اللويحي المتعدد التهابات وآفات مؤقتة، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى آفات دائمة تسببها الأنسجة الندبية، مما قد يجعل من الصعب على عقلك إرسال إشارات إلى باقي أجزاء الجسم.

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ولا يوجد علاج لمرض التصلب العصبي المتعدد، ولكن من الممكن السيطرة على الأعراض.

 

أسباب مرض التصلب اللويحي المتعدد

 

إذا كنت مصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، فإنَّ الطبقة الواقية من المايلين حول بعض الألياف العصبية للدماغ والعصب البصري والحبل الشوكي تكون قد بدأت بالتلف.

ويُعتقد أن الضرر ناتج عن هجوم في جهاز المناعة، كما يعتقد الباحثون أنه يمكن أن يكون هناك محفز بيئي، مثل الفيروس أو السم، الذي يؤدي إلى هجوم جهاز المناعة.

ومرض التصلب العصبي المتعدد ليس وراثياً، ولكن إصابة أحد الوالدين أو الأشقاء بمرض التصلب العصبي المتعدد يرفع من خطر إصابتك قليلاً، وحدد العلماء بعض الجينات التي يبدو أنها تزيد من قابلية الإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد، وفقاً لدراسات نُشرت في عام 2011.

 

أعراض مرض التصلب اللويحي المتعدد


يعاني الأشخاص المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد من مجموعة واسعة من الأعراض بسبب طبيعة المرض، ويمكن أن تختلف الأعراض بشكل كبير من شخص لآخر.

ويمكن أن تتغير أيضاً في شدّتها بين عام إلى آخر ومن شهر إلى آخر وحتى من يوم لآخر.

وفيما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعاً المرتبطة بمرض التصلب اللويحي المتعدد، كالإعياء والتعب الشديد، وصعوبة المشي، ومشاكل في الرؤية.

وهناك أعراض شائعة أخرى لمرض التصلب العصبي المتعدد، وتشمل الآتي:

- آلام حادّة أو مزمنة.
- الارتعاش.
- صعوبة في المضغ والبلع.
- مشاكل النوم.
- مشاكل في السيطرة على المثانة.

 

المصدر- سيدتي 

 

 




 

 


 

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