مرض مجهول الأسباب يصيب أمعاء الرضع

الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الانغماد (الانغلاف) المعوي هو دخول جزء من الأمعاء في جزء آخر، مشيرة إلى أنه يحدث لدى الأطفال في السنة الأولى من عمرهم غالباً.



وأوضحت الرابطة أن سبب حدوث الانغماد المعوي غير معلوم على وجه الدقة، ولكن الأطباء يرجحون أنه يرجع إلى العدوى الفيروسية ورتج الأمعاء وبوليبات الأمعاء وأورام المعدة والنزيف تحت الغشاء المخاطي المعوي في بعض التهابات الأوعية الدموية، بالإضافة إلى التليف الكيسي والتطعيم ضد فيروس الروتا.



وتتمثل أعراض الانغماد المعوي في آلام شديدة في البطن وقيء متكرر وشحوب الجلد وإسهال دموي ولزج.



ويتعين على الوالدين استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الانغماد المعوي مثل الانسداد المعوي أو الانثقاب المعوي والتهاب الصفاق، والتي قد تهدد الحياة.



وعادة ما يكون العلاج متحفظاً عن طريق إدخال محلول ملحي أو هواء مضغوط في الأمعاء، وإذا لزم الأمر يمكن اللجوء إلى الجراحة.

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