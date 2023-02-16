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الخميس، 16-02-2023 02:18 م

7 طرق للوقاية من الصرع

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الوكيل الإخباري - احتفت المنظمات الصحية حول العالم، أمس الثلاثاء، باليوم العالمي لمرض الصرع، الذي يأتي في رابع عشر من شهر فبراير كل عام، للتوعية بأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه.

في هذا الصدد، قال الدكتور هاني طاهر، استشاري المخ والأعصاب في مصر ، إن الصرع عبارة عن مرض مزمن يصيب الدماغ في أي مرحلة العمرية.

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وأضاف طاهر أن نوبات الصرع تتضمن حركات لاإرادية، قد تحدث في الجسم كله أو تستهدف جزءًا منه، ومن أبرز أعراضها:


- صعوبة التحكم في وظائف الأمعاء أو المثانة.
- اضطراب في الرؤية أو السمع أو التذوق.
- تقلبات مزاجية شديدة.
- فقدان الإدراك أو الوعي.


وأوضح استشاري المخ والأعصاب أن أسباب الإصابة بمرض الصرع تتمثل في عوامل الخطر التالية:


- نقص الأكسجين الواصل للجنين أثناء الحمل.
- الرضخ أثناء الولادة.
- انخفاض وزن المولود.
- العيوب الخلقية أو الاعتلالات الوراثية التي تسبب تشوهات في الدماغ.
- إصابات الرأس الخطيرة.
- أورام المخ.
- السكتة الدماغية.

- حالات العدوى التي تصيب المخ، مثل التهاب السحايا والتهاب الدماغ.


وبحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض الوقاية منها، يمكن تقليل خطر الإصابة بمرض الصرع باتباع مجموعة من الإرشادات، أهمها:


1- تفادي التعرض لإصابات الرأس عن طريق:


- استخدام أحزمة الأمان أثناء القيادة.
- ارتداء خوذة الرأس قبل قيادة الدراجات.
- توخي الحذر عند ممارسة التمارين الرياضية، لتجنب السقوط على الرأس.


2- اتباع نظام غذائي صحي.
3- الانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا.
4- الإقلاع عن التدخين.
5- الحصول على التعطيم المضاد للالتهاب السحايا.
6- غسل اليدين جيدًا قبل تحضير وتناول الطعام.
7- المتابعة الدورية مع طبيب النساء والولادة أثناء الحمل.


الكونسلتو الطبي 

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