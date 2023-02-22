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الأربعاء، 22-02-2023 08:59 ص

ابتكار علاجات جديدة لمرض السل

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الوكيل الإخباري- كشف علماء من جامعة سانت أندروز عن علاجات جديدة لمرض السل يمكن أن تقصر علاج المرض لمدة تصل إلى شهرين.

وعُرضت نتائج الأبحاث أمس في المؤتمر السنوي الثلاثين حول الفيروسات المقاومة للأدوية الذي انعقد في سياتل.

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ويُعتقد أن بإمكان العلاجات الجديدة إنقاذ ملايين المرضى، حيث تتطلب أكثر أشكال السل حساسية للأدوية 4 أشهر على الأقل من العلاج باستخدام 4 عقاقير مضادة للسل.


وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، عرض الدكتور موغ سيفيك نتائج تجاربه السريرية والإكلينيكية هو وفريقه، والتي أجريت في 26 موقعاً في 8 بلدان هي:

جنوب إفريقيا وتنزانيا وجورجيا والبرازيل وروسيا والفلبين وأوغندا وماليزيا.


وقالت النتائج إن 10% فقط من المرضى المشاركين في التجربة توقفوا عن تناول العقاقير نتيجة آثارها الجانبية، وإن العلاجات الجديدة نجحت خلال 8 أسابيع في العلاج بمعدل يفوق الأدوية المستخدمة عالياً بـ 2.93 مرة.


وتقدر منظمة الصحة العالمية وفيات السل عام 2021 بـ 1.6 مليون شخص من بين 10 مليون إصابة في عام واحد.

 

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