طبيب مصري يكشف عن مرض هضمي شائع بين الشباب

الوكيل الإخباري- كشف الطبيب حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، عن مرض يصيب المعدة، صار شائعًا بشكل ملحوظ بين الشباب في الآونة الأخيرة.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن المرض الذي يقصده هو جرثومة المعدة، مؤكدًا أن سبب انتشارها لدى الشباب يرجع إلى عادة خاطئة يرتكبونها يوميًا.



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن تناول الطعام خارج المنزل أحد أبرز أسباب إصابة الشباب بجرثومة المعدة، لأن الوجبات الجاهزة قد تكون ملوثة بالبكتيريا الحلزونية، نظرًا لسوء تخزين اللحوم.



وأكد أن الوجبات الجاهزة تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي وارتجاع المريء والتهاب الكبد الوبائي A، مناشدًا الشباب بضرورة تناول الطعام المحضّر في المنزل فقط.

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