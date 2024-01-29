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الإثنين، 29-01-2024 03:29 م

مسببات وأعراض حساسية النيكل.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا إن حساسية النيكل تندرج ضمن الحساسية التلامسية، موضحاً أنها تحدث عند ملامسة النيكل الموجود في الملابس والمجوهرات والحُلي مثل الأحزمة والأزرار وأُطر النظارات، بالإضافة إلى العديد من أغراض الحياة اليومية مثل المقص، والمفاتيح، ومقابض الأبواب، والعملات المعدنية، وأدوات المائدة.

وأضاف المعهد أن النيكل يوجد أيضاً في بعض المواد الغذائية مثل الأرز والبطاطس والفراولة والبقوليات والمكسرات والخضروات الورقية، بالإضافة إلى الحبوب مثل الذرة والحنطة السوداء.

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احمرار وتورم
وأشار المعهد إلى أن أعراض حساسية النيكل تتمثل في احمرار الجلد وتورمه والشعور بالحكة والحرقان، بالإضافة إلى نشوء بثور وتقشر الجلد.


ويتم علاج حساسية النيكل بواسطة مراهم الكورتيزون، كما يمكن اللجوء إلى العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، وذلك في حالة الإكزيما المزمنة، بالإضافة إلى العناية الجيدة بالجلد بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على مواد مرطبة، فضلاً عن تجنب ملامسة الأغراض المحتوية على النيكل، وكذلك تجنب الأغذية المحتوية عليه.

 

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