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الخميس، 21-07-2022 11:30 ص

مسكن للألم الشديد لا يسبب الإدمان

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الوكيل الإخباري - وجد علماء أن مركّب BnOCPA يعمل كمسكّن قوي وانتقائي للألم وبالتالي تنتج عنه آثار جانبية محدودة للغاية، كما أنه لا يسبب الإدمان حسب الاختبارات التي تمت حتى الآن.

أجرى الأبحاث فريق من جامعة وارويك بمشاركة باحثين من جامعات كامبريدج وبرن وموناش وكوفنتري. ونُشرت الدراسة في مجلة "نيتشر كومينيكيشن".

وتعمل العقاقير الأفيوينة مثل المورفين والأوكسيكودون على تنشيط جزيئات بروتينات G، لكن المسكّن الجديد، وهو غير أفيوني، يعمل بشكل انتقائي ليقوم بتنشيط نوع واحد فقط من بروتين G.

وقال البروفيسور مارك وول المشرف على البحث من جامعة وارويك: "إن انتقائية وفعالية BnOCPA تجعله فريداً حقاً، ونأمل أنه مع مزيد من البحث سيكون من الممكن إنتاج مسكنات قوية للألم تساعد مرضى الآلام المزمنة".

وقال البروفيسور برونو فرينغيلي، الباحث الرئيسي في المشروع: "هذا مثال رائع للصدفة في العلوم. لم نتوقع أن يتصرف مركّب BnOCPA بشكل مختلف عن الجزيئات الأخرى في فئته، لكن كلما بحثنا في هذا المركّب اكتشفنا خصائص لم نشهدها من قبل، والتي قد تفتح مجالات جديدة في الكيمياء الطبية".

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