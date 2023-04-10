مشروبات رمضان .. 5 بدائل صحية لها

الوكيل الإخباري- يعاب على المشروبات الرمضانية، مثل السوبيا والقمر الدين، احتوائها على نسبة عالية من السكريات وارتفاع سعراتها الحرارية، مما يؤدي إلى الإضرار بصحة الجسم عند الإفراط فيها.





في التقرير التالي، نستعرض البدائل الصحية لمشروبات رمضان، وفقًا لوقع "Medicine net".



بدائل صحية لمشروبات رمضان

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1- الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الصحية في رمضان، لاحتوائه على نسبة جيدة من الكافيين، الذي يساعد على الشعور باليقظة وزيادة التركيز وتجديد طاقة الجسم.



ويتميز الشاي الأخضر أيضًا باحتوائه على البوليفينول، وهو مركب مضاد للأكسدة يساعد على الوقاية من السرطان ومكافحة علامات الشيخوخة والحد من الإصابة بأمراض القلب ومنع تكوين الجلطات الدموية.



2- شاي النعناع

يلعب شاي النعناع دورًا كبيرًا في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم وتهدئة تقلصات المعدة، لذلك فهو من المشروبات المفيدة بعد تناول وجبتي الإفطار والسحور في رمضان.



3- القهوة

تساعد القهوة على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتعزيز صحة المخ والحد من الإصابة بالخرف، ولكن يراعى عدم تحليتها بالسكر وإضافة المبيض إليها.



4- الحليب الخالي من الدسم

يحتوي الحليب على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، مثل الكربوهيدرات والبروتين والكالسيوم وفيتامين د، ولكن يستحسن أن يكون خاليًا من الدسم، لضمان عدم زيادة الوزن، مع ضرورة التأكد من أنك لا تعاني من حساسية اللبن أو عدم تحمل اللاكتوز قبل تناوله.



5- الكاكاو

يزيد الكاكاو من إنتاج مادة السيروتونين، التي تساعد على تحسين المزاج وتقليل حطر الإصابة بالاكتئاب، بالإضافة إلى احتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول.



الكونسلتو الطبي

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