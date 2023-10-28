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السبت، 28-10-2023 10:05 ص

مشروبات سحرية للتغلب على الإسهال بشكل سريع

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الوكيل الإخباري - الإسهال هو حالة شائعة يمكن أن تنجم عن عدة عوامل، بما في ذلك العدوى البكتيرية أو الفيروسية، وتناول الأطعمة غير الصحية، والأدوية، وأمراض الأمعاء.

مشروبات للتخلص من الإسهال
هناك العديد من أنواع المشروبات التي يمكن أن تساعد في وقف الإسهال، ومن بينها:
المشروبات الغنية بالبكتين: مثل عصير التفاح، وعصير البرتقال، وعصير التوت البري. يحتوي البكتين على خصائص قابضة تساعد على تقليل حركة الأمعاء.

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المشروبات الغنية بالألياف: مثل عصير الشوفان، وعصير الأرز، وعصير الدجاج. تساعد الألياف على زيادة كثافة البراز وتقليل حركة الأمعاء.


المشروبات الغنية بالمعادن: مثل الماء، وعصير الليمون، وعصير الصبار. تساعد المعادن على تعويض السوائل المفقودة بسبب الإسهال وتقليل خطر الجفاف.

 

نصائح عند تناول مشروبات التخلص من الإسهال
- من المهم اتباع بعض النصائح عند تناول مشروبات وقف الإسهال، وهي:
- تناول المشروبات بكميات صغيرة ومتكررة: يساعد ذلك على تخفيف العبء على الجهاز الهضمي.
- تجنب تناول المشروبات الغازية، والتي قد تزيد من حدة الإسهال.
- تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، حيث يمكن أن تزيد من تهيج الأمعاء وتفاقم الإسهال.


الكونسلتو 

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