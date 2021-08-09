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الإثنين، 09-08-2021 04:16 م

مشروبات صحيّة لتهدئة المعدة والقولون

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الوكيل الإخباري - تساهم بعض المشروبات الصحية في تحسين وظائف المعدة وتهدئتها، كما تعمل على تنظيم عملية الهضم.

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المبالغة في تناول اللحوم الحمراء رغم فائدتها قد تسبب العديد من المشاكل الصحيّة كأمراض القلب، وضعف المناعة، وكذلك قد تسبب بعض المشاكل في القولون والمعدة، بسبب الدهون الزائدة الموجودة في اللحوم الحمراء ولهذا إليك مجموعة من المشروبات الصحيّة التي ننصحك بتناولها بعد تلك الوجبات الدسمة من اللحوم الحمراء.

 

اليانسون
تم استخدام اليانسون في الطب التقليدي لعلاج الأمراض والمخاوف الصحية الأخرى، إذ يعدّ مساعدا في حركة الجهاز الهضمي، ويعمل على تهدئة المعدة وتنظيم عملية الهضم.


شاي الشمر
يمكن استخدام الشمر (الحبة الحلوة) لتخفيف الغازات والانتفاخ والتقلصات المعوية، حيث إنه يريح عضلات الأمعاء ويخفف الإمساك.


الكاموميل
الآثار العلاجية للبابونغ تجعله علاجاً عشبياً شائعاً للعديد من الحالات الصحية، فقد أفادت مراجعة طبية حديثة بأن الخصائص المضادة للالتهابات للبابونغ يمكن أن تساعد على تخفيف التشنجات العضلية المرتبطة بالاضطرابات المعوية وإرخاء عضلات المعدة.


شاي الكركم
الكركم له قيمة عالية لخصائصه في علاج الجهاز الهضمي، فقد وجدت دراسة أجريت حديثاً أن الأشخاص الذين تناولوا الكركم في شكل كبسولات قد قللوا بشكل كبير من أعراض القولون العصبي، علاوة على أنه كان لديهم ألم بطني وانزعاج أقل بعد أخذ المستخلص لمدة 8 أسابيع.

 

المصدر - لبنان 24 

 

 




 

 


 

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