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إصابة ولي العهد بفيروس كورونا

الإثنين، 27-09-2021 02:32 م

مشروب طبيعي يساعدك على تجاوز كآبة الخريف

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الوكيل الإخباري - مع تغير الفصول يشعر كثيرون بالكآبة وتراجع الطاقة وانخفاض المعنويات، خصوصاً في الفترة الانتقالية من الصيف إلى الشتاء ولتحسين المزاج ينصح الخبراء بتناول خلطة طبيعية قوامها الفواكه والخضراوات.

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لقد أصبحت كآبة الخريف واقعاً مسيطراً في الآونة الأخيرة، خصوصاً في ظل رتابة الحياة بين العمل عن بُعد في المنزل، وقلة التواصل مع الآخرين.
وتنصح المجلة بالتركيز على الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات بي ""B والتي تساهم في إنتاج الطاقة وتقوية المناعة والتكيف مع الإجهاد، بالإضافة إلى ثمار الحمضيات الغنية بالفيتامين سي "C" والتي تقضي على التعب وتقوي الجهاز المناعي.

 

حضّري خليط القوة بنفسك

العصير المضادّ للاكتئاب يتكون من الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات بي "B" والحديد والـ"بيتا كاروتين". وللحصول على عصير كهذا، امزجي مكونات اللائحة التالية، باستعمال عنصر واحد من كل نوع:
- فيتامينات بي: السبانخ، الهليون، القرنبيط، الخيار، الملفوف.
- فيتامين سي: الليمون، الجريب فروت، البرتقال، الكليمنتين (يوسف أفندي).
- بيتا كاروتين: الجزر.
- بيتين: الشمندر.

ويُنصح أيضاً بتناول كوب من العصير الأخضرالمضادّ للكآبة، وذلك بمزج المكونات التالية: خيارة وثلاثة من سيقان الكرفس واثنتان من أوراق السلق، حفنة من البقدونس، نصف تفاحة خضراء وليمونة واحدة.

 

المصدر - سيدتي 

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