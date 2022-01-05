الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

نظام إداري جديد لترشيق رئاسة الوزراء - تفاصيل

الغذاء والدواء: إحالة مرتكبي تزوير مستحضرات تنحيف إلى التحقيق

الملك يتصدر تصويت الشخصية الأبرز لعام 2021

صدور نظام معدل لنظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية

قطر تبقي الأردن ضمن القائمة الحمراء للسفر

الدفاع المدني يتعامل مع 1293 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

التربية توضح حول حرمان طالبة توجيهي من دخول امتحان التكميلي

ابو عاقولة: ارتفاع عمليات نقل البضائع من ميناء العقبة الى سوريا

الحكومة تتكفل بعلاج الطفلة تغريد النّوباني

شركس محافظاً للبنك المركزي خلفاً لفريز

الأربعاء، 05-01-2022 12:45 م

مشروب يساعدك على النوم الطويل

gettyimages-611475641


الوكيل الاخباري - يعاني كثيرون من صعوبة في النوم، حتى بعد يوم عمل طويل وشاق، وينصح الخبراء هؤلاء بتناول مشروب يساعدهم في السبات سريعا ولوقت طويل، ويخلصهم من مسألة الاستيقاظ المفاجئ لقضاء الحاجة.

وبحسب موقع "womansworld"، فإن شرب مياه البحر المالحة عبارة عن علاج طبي للحصول على نوم أفضل.

وقال الموقع إن هذا المشروب يغني المرء عن الاضطرار إلى الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل أو ساعات الفجر الأولى للذهاب إلى المرحاض.

وفي تفسير الأمر، يقول الموقع إن ماء البحر يحتوي على مادة تسمى الإلكتروليتات، المسؤولة عن توازن السوائل في جسمك، فإذا كانت السوائل في جسمك غير متوازنة، فيسحاول جسمك تصحيح ذلك، عن الاستيقاظ في منتصف الليل.

اضافة اعلان

 


ويساعد الملح البحري غير المعالج في الوصول إلى جميع خلايا جسمنا، ويجنب الجسم أي تراكم للسوائل، بما يؤدي إلى الاستيقاظ غير المناسب في الليل.

والأمر الأبرز هنا هو كمية الماء، وينصح الخبراء هنا بتناول كمية محدودة منه، فمفعولها يمتد لفترة طويلة.

ويفضل شرب كوب من ماء البحر بحجم 8 أونصات، قبل 30 دقيقة من النوم، لكن جميعة الطب الأميركية تقول إن النساء فوق الخمسين عاما يجب أن يتناولون كمية أقل منها، لأن تناول الملح غي حالتهن يجب أن يكون أقل بشكل عام.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_21804_2920a4868a6-7907-46b2-a93b-46d7ef60cacc

تمارين رياضية سهلة للمصابين بالتهاب المفاصل

تساقط-الشعر

نصائح لمصابي الغدرة الدرقية الذين يعانون من تساقط الشعر

سرطان الحلق والصفاق من علامات التهاب الحلق المزمن

إلتهاب الحلق المزمن علامة على الأمراض الخطيرة

35f026c4-f37e-44e9-aec6-fc60e4a3c2ff

قولي وداعاً لكسل الشتاء.. واتبعي هذا الروتين الصباحي البسيط

3_zbd_lmnjw

زبدة المانجو.. كنز من الفوائد لصحة البشرة والشعر

Hyperhidrosis-hero

علامات تعرف بها وجود نزيف داخلي في جسمك