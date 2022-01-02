الوكيل الإخباري - كشفت الرابطة الألمانية لجراحة الأوعية الدموية عن مشكلة بالأوعية الدموية تشكل خطورة أكبر على النساء من الرجال.
وأفادت الرابطة بأن الحالة المرضية المعروفة باسم "تمدد الأوعية الدموية الأبهري" تشكل خطورة أكبر على النساء من الرجال، على الرغم من ظهورها بنسبة أقل لديهن.
وأوضح الأطباء الألمان أن الحالة، التي يتوسع فيها جزء من الشريان الأبهر في المنطقة التي يكون فيها جدار الشريان ضعيفا، تتسبب في تمزق الشريان لدى النساء عن الرجال، وهو ما قد يشكل خطورة على حياة المريض، وللكشف المبكر عن هذه الحالة ينصح الأطباء بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية.
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